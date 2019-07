Freud, a Gestapo e Léo Pinheiro

Ao ler a carta de Léo Pinheiro, na qual afirma não ter sido coagido a nada na Lava-Jato, lembrei de um episódio antigo.

Nas vésperas da 2ª Guerra Mundial, ao ser obrigado a se exilar na Inglaterra, Sigmund Freud precisou se submeter a várias exigências do governo nazista para sair de Viena, onde morava e exercia a profissão em seu célebre consultório psicanalítico. Entre as exigências, deveria escrever e assinar uma carta afirmando que não fora maltratado pelas autoridades.

Velho e doente, Freud escreveu a tal carta, mas encontrou energia suficiente para nela inserir uma frase irônica, na qual “recomendava a todos o tratamento dispensado pela Gestapo”. A frase, claro, inviabilizou a carta para efeitos propagandísticos de um governo autoritário, prestes a lançar o mundo num banho de sangue, mas que, àquela altura, ainda procurava manter as aparências.

Não sei o que aconteceu com Léo Pinheiro, nem sei quais são as condições exigidas para que sua delação seja aceita. Não sei também se é dotado do dom da ironia, arte, aliás, bastante desvalorizada hoje em dia. Também nada sei sobre dignidade humana, virtude antiga, hoje igualmente desprezada.