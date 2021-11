Festival de Brasília 2021 anuncia concorrentes

Em coletiva online esta manhã, a direção do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou os títulos em competição deste ano.

O mais antigo festival de cinema do Brasil, em sua 54ª edição, manterá o esquema do ano passado. Não-presencial, com transmissão pelo Canal Brasil e acesso aos filmes pela plataforma innsaei.TV. O Canal Brasil fará a primeira exibição dos longas-metragens, sempre no horário boêmio das 23h30. Em seguida, à 1h30, eles serão disponibilizados na plataforma e poderão ser vistos até às 23h29 do mesmo dia.

Ao todo, foram selecionados 28 títulos, entre a Mostra Nacional e a Mostra Brasília. A mostra competitiva principal, composta de seis longas-metragens, oferece quatro ficções e dois documentários ao público. “Buscou-se ao máximo o ineditismo”, garantiu o cineasta Sílvio Tendler, que faz a curadoria ao lado da professora Tânia Montoro.

Como em todos os anos, de maneira presencial ou não, haverá debates de todos os concorrentes. O mecanismo de acesso online desses encontros ainda não foi definido. Mas os debates estão garantidos. Ficou ainda por anunciar o filme de abertura do festival, que acontece entre 7 e 14 de dezembro.

Abaixo, os filmes selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL – LONGAS

(por ordem de exibição)

ALICE DOS ANJOS (BA) – Direção: Daniel Leite Almeida

https://youtu.be/S_1DjClQsFs

LAVRA (MG) – Direção: Lucas Bambozzi

https://youtu.be/Kh8mJDjShNs

ACASO (DF) – Direção: Luis Jungmann Girafa

https://youtu.be/qoiuuM4wW7I

ELA E EU (SP) – Direção: Gustavo Rosa de Moura

https://youtu.be/biu_uFyv_9A

DE ONDE VIEMOS, PARA ONDE VAMOS (GO) – Direção: Rochane Torres

https://youtu.be/ZTOTvFkvjEA

SAUDADE DO FUTURO (RJ) – Direção: Anna Azevedo

https://youtu.be/bCLyt-DhNI4

Comissão de seleção: Lino Meireles, Luiz Carlos Merten, Nicole Puzzi, Pedro Caribé e Sandra Kogut.

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL – CURTAS

(por ordem de exibição)

OCUPAGEM (SP) – Direção: Joel Pizzini

https://youtu.be/s8aOl658uEs

TERRA NOVA (AM) – Direção: Diego Bauer

Não tem trailer.

FILHOS DA PERIFERIA (DF) – Direção: Arthur Gonzaga

https://youtu.be/ywp4krR4xOo

CHÃO DE FÁBRICA (SP) – Direção: Nina Kopko

https://youtu.be/q-FSZ5TP3B0

DEUS ME LIVRE (PR) – Direção: Carlos Henrique de Oliveira e Luis Ansorena

https://youtu.be/utY76B7HicQ

ADÃO, EVA E O FRUTO PROIBIDO (PB) – Direção: R.B. Lima

https://youtu.be/E2vVIUXo3O4

COMO RESPIRAR FORA D’ÁGUA (SP) – Direção: Júlia Fávero e Victoria Negreiros

https://youtu.be/jQ2vpvb8xfM

CANTAREIRA (SP) – Direção: Rodrigo Ribeyro

https://youtu.be/hi1S3n5Tlds

SAYONARA (SP) – Direção: Chris Tex

Não tem trailer.

N.F. TRADE (DF) – Direção: Thiago Foresti

https://youtu.be/Dws-EaqeAl0

ERA UMA VEZ… UMA PRINCESA (RS) – Direção: Lisiane Cohen

https://youtu.be/7rYCPCDE2nM

DA BOCA DA NOITE À BARRA DO DIA (PE) – Direção: Tiago Delácio

https://youtu.be/bASbfGgO_TI

Comissão de Seleção: Adriana Vasconcelos, André Luís da Cunha, Flávia Barbalho, Paula Sacchetta e Paulinho Sacramento

MOSTRA BRASÍLIA

(por ordem de exibição)

FILME DE ABERTURA

CATADORES DE HISTÓRIA – Direção: Tânia Quaresma

LONGAS

MESTRE DE CENA (DF) – Direção: João Inácio

https://youtu.be/07PQK3eXGyQ

NOCTILUZES (DF) – Direção: Jimi Figueiredo e Sérgio Sartório

Sem trailer.

ADVENTO DE MARIA (DF) – Direção: Vinícius Machado

https://youtu.be/BdL9dqV-yWs

CURTAS

TEMPO DE DERRUBA (DF) – Direção: Gabriela Daldegan

https://youtu.be/bMdW9jwQoss

TINHOSA (DF) – Direção: Rafael Cardim Bernardes

Sem trailer.

CAVALO MARINHO (DF) – Direção: Gustavo Serrate

https://youtu.be/WWABtKpQ4P8

BENEVOLENTES (DF) – Direção: Thiago Nunes

https://youtu.be/SZOFWuaL8OE

ELE TEM SAUDADE (DF) – Direção: João Campos

https://youtu.be/prZGI3WEkDw

A CASA DO CAMINHO (DF) – Direção: Renan Montenegro

https://youtu.be/P2uVtCSOPRY

VÍRUS (DF) – Direção: Larissa Mauro e Joy Ballard

https://youtu.be/-wNjC2csF44

Comissão de Seleção: Flavia Guerra, Maíra Carvalho e Marcelo Santos.