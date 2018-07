Festival de Brasília 2018 divulga os filmes em competição

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou hoje os selecionados para suas duas principais mostras competitivas, de longa e curta-metragem. São, no formato que repete o do ano passado, nove longas e 12 curtas. De acordo com informações da assessoria, estes filmes foram escolhidos entre 742 inscritos, por duas comissões de seleção.

Filmes de Longa-metragem

Bixa Travesty, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman (SP), documentário Bloqueio, de Quentin Delaroche e Victória Álvares (PE), documentário Ilha, de Ary Rosa e Glenda Nicácio (BA), ficção Los Silencios, de Beatriz Seigner (SP/Colômbia/França), ficção Luna, de Cris Azzi (MG), ficção New Life S.a., de André Carvalheira (DF), ficção A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida (SP), ficção Temporada, de André Novais Oliveira (MG), ficção Torre Das Donzelas, de Susanna Lira (RJ), documentário

Filmes de Curta-metragem