Fellini essencial

Passo aqui apenas para lembrar que começa hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, a mostra Fellini il Maestro. Já escrevi sobre Fellini e sua obra em seu centenário e não quero ficar me repetindo. Apenas assinalo que é um cineasta incontornável, que fez de sua imaginação e fantasia um modo de abordar o mundo. E que, acima de tudo, nos fez mais felizes com seus filmes incríveis. Se isso interessar, é meu cineasta favorito. Ver, no cinema, uma retrospectiva completa desse mestre, é um privilégio.

Estamos vivendo em um tempo tão embrutecido que qualquer coisa que estimule a nossa sensibilidade é bem-vinda. Não conheço nada melhor para estimular nossa sensibilidade do que entrar em contato com a obra de um grande artista, como Federico Fellini, que nasceu em 1920 e nos deixou em 1993. Ele se foi, talvez cedo demais, e sua obra ficou, como você pode conferir a partir de hoje. Dia 12 começa a mesma retrospectiva no Cine Sesc. A programação da mostra no CCBB segue abaixo:

Programação de ‘Fellini, Il Maestro’ no CCBB:

