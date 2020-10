FAM 2020 divulga vencedores da sua edição online

O filme colombiano A Pesca do Atum Branco, de Maritza Blanco Ruano, foi o grande vencedor do FAM – o Festival de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul. que este ano ocorreu online. O longa conta a história de uma adolescente que se envolve no tráfico de drogas para financiar seus estudos. Entre os documentários, foram premiados Dorivando Saravá – o Preto que Virou Mar, de Henrique Dantas, pelo júri popular. O júri oficial escolheu A Jangada de Orson Welles, de Petrus Cariri e Firmino Holanda.

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

A programação do festival se desenvolveu em torno de seis mostras competitivas. Abaixo, a relação dos vencedores da edição de 2020:

WIP (Work in Progress)

Júri Especializado: Olha pra elas, direção Tatiana Sager

Troféu Panvision

Prêmio Apoiador Mistika, serviços de finalização

Júri Especializado: Ariadne Mazetti (Mistika), Carol Peralta (Graba Film Festival) e Giseli Hilt (Festival de Gramado).

Prêmio especial do Graba Mendoza Festival Audiovisual Iberoamericano participação na edição 2021 + acreditaciones e projeção

Toro, direção de Adriana Bernal Mor y Ginna Ortega

Rally Universitário

GRUPO G3 – Amanda Sant Anna; Thayná dos Santos Cardoso; Eduardo Séllos Rodrigues; Guilherme Inã Ferreira com o videoclipe “E quem vai dizer”, de Estácio Neto.

Premiação: Assinatura por três meses do pacote Adobe Creative Cloud

Cinco cursos on-line, dois da Navega Rotas Criativas e três da Bucareste

Júri Especializado: Marcelo Mendonça, do Canal Bis, Silvio Sato, professor e fã do FAM e Amancay Stumpfs, realizadora

Mostra Infantojuvenil

Júri Popular: Mi otro hijo, direção Gustavo Alonso

Troféu Panvision

Prêmio Apoiador: serviços de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Naymar/CiaRio – Prêmio Édina Fujii

Link Digital: DCP

Mostra Videoclipe

Júri Popular: Mañana, direção Ezequiel Torres e Pablo Roldán

Troféu Panvision

Prêmio Apoiador: serviços de locação de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da parceira Naymar/CiaRio, prêmio Edina Fujii.

Mostra Curtas Mercosul

Júri Popular: Projeção Queer, de Gabriel Turbiani,

Troféu Panvision

Prêmio Apoiador: serviços de finalização da Mistika

Mostra Curtas Catarinense

Júri Popular: Bença, de Joelmir Zanette

Troféu Panvision

Prêmio Apoiador: serviços de locação de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da acessórios e maquinaria da Naymar/CiaRio, Prêmio Edina Fujii

DCP da Link Digital

Troféu Institucional Águas Santa Rita

ECM

O ouvidor, de Matias Borgström, documentário

Maneki Neko, de Sarahi Echeverria, ficção

Uno, de Verónica Pamoukaghlián e Lucía Aljas, ficção

As fantasias eletivas, de André Gevaerd, ficção

Piscina, de Daniela Cades e Leandro Goddinho, ficção

Prêmio de participação no Salón de Cali 2021

O Julgamento do Século, de Fernando Mamari,

Prêmio: Convidado para o Bolivia Lab 2021

Mostra DOC-FAM

Júri Popular: Dorivando Saravá, O Preto Que Virou Mar, direção Henrique Dantas

Troféu Panvision

Júri Especializado: A Jangada de Welles, direção Petrus Cariry e Firmino Holanda

Troféu Panvision

Prêmio apoiador: serviços de locação de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da acessórios e maquinaria da Naymar/CiaRio, prêmio Edna Fuji

Serviços de finalização da CineColor

Júri especializado: Bertrand Lira, Alina Hleap e Agustín Macedo.

Mostra Longas Ficção Mercosul

Júri Popular: Pureza, direção Renato Barbieri

Troféu Panvision

Júri Especializado: La Pesca Del Atún Blanco, direção Maritza Blanco Ruano

Troféu Panvision

Prêmio apoiador: Serviços de locação de locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da acessórios e maquinaria da Naymar/CiaRio, prêmio Edna Fuji

Serviços de finalização Dot

Júri Especializado: Marina Toledo, Glória Lara e José Vieira Mendes