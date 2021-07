Entre os Dedos: o mal-estar social

O mal-estar social e psicológico dá o tom a este Entre os Dedos, de Tiago Guedes e Frederico Serra, uma coprodução Portugal-Brasil. A história, filmada em preto-e-branco, fala em desemprego, dissolução familiar, doença e caridade. Tem seus bons momentos, mas não consegue se afastar nem sequer por um segundo do clima depressivo pelo qual envereda.

O centro da trama se coloca na família de Paulo (Felipe Duarte), um empregado da construção civil que acaba de perder o emprego. Sua mulher, Lúcia (Isabel Abreu) não aceita a deterioração econômica da família e culpa o marido pelas dificuldades. Ele responsabiliza a crise, mas isso em nada ameniza o péssimo clima do lar. Em linha paralela, a irmã de Paulo, enfermeira, atende a um paciente terminal e o conforta em seus últimos dias.

A intenção dos diretores parece clara – associar a moléstia física de um personagem à doença crônica da sociedade. Esta não tem mais como absorver os problemas causados pelo desemprego. A fragilização do Estado do bem-estar social europeu entrou em refluxo com as políticas liberalizantes dos anos 80. Por isso, Paulo não tem mais os amortecedores sociais que suavizavam o desemprego e tornavam mais tranquila a busca por nova colocação. Paulo não está totalmente desamparado mas se torna uma espécie de “não-pessoa” enquanto frequenta esse limbo social.

Essa condição aparece de maneira bem explícita em uma cena marcante do filme, com o pai de Paulo insultando-o e dizendo que não pode ser considerado um homem aquele que não consegue colocar comida na mesa de sua família. É um momento de rara densidade, em que o clima depressivo de fato se justifica e consegue ligar a angústia do personagem não apenas à situação econômica do país como às suas tradições patriarcais.



A cena do almoço com o pai

De fato, existe aí um descompasso entre a tradição – o homem lusitano provedor – e aquilo em que a sociedade foi transformada pela competição desenfreada e por um sistema que pode deixar sem sustento mesmo um bom trabalhador. Essa condição é cruel, e torna-se ainda mais dramática porque culpabiliza a vítima. O desempregado, aos olhos de sua mulher e do seu próprio pai, é um fracassado. Ou ainda pior: um ocioso, alguém que não se importa com os outros ou consigo mesmo, além de não ter fibra na luta pela vida.

Essa internalização da culpa é que dá tônus ao filme. E representa também sua relativa fraqueza, já que a situação do protagonista parece precariamente ligada ao seu entorno social, ou seja, àquilo que lhe dá sentido. Meio histérico às vezes, pesado e cinzento, o filme tira bom proveito da qualidade do elenco. Nenhum dos atores é destoante. E a câmera tenta aplicar alguma leveza, movendo-se e enquadrando de modo a evitar o tom acadêmico. Com sucesso, mas o filme poderia respirar um pouco melhor se, ao tema pesado, acrescentasse alguns toques de leveza.

(Caderno 2, 25/3/09)