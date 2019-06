‘Diz a Ela que me Viu Chorar’ vence o 8º Olhar de Cinema

Filme da diretora Maira Bühler sobre programa de redução de danos com dependentes de crack leva o principal prêmio do festival paranaense. Leia crítica do filme.

Abaixo, todos os premiados:

Prêmio AVEC-PR

_ Melhor curta-metragem da mostra Mirada Paranaense;

Mirror Mirror on the Wall, de Igor Urban

_ Menção Honrosa;

Essa Terra não vai Terminar, de Matias Dala Stella

Prêmio da Crítica / Abraccine

_ Melhor longa-metragem da mostra Competitiva;

Casa, de Letícia Simões

Outros Olhares

_Prêmio de Melhor Filme da mostra Outros Olhares | Longa;

No Salão de Jolie, de Rosine Mbakam

_ Menção Honrosa;

Indianara / Indianara

de Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa

Novos Olhares

_Prêmio de Melhor Filme da mostra Novos Olhares;

Não Pense que eu vou Gritar, de Frank Beauvais

Melhor Filme Brasileiro | Longa

_Prêmio de Melhor longa-metragem brasileiro;

Espero tua (re)volta, de Eliza Capai

Melhor Filme Brasileiro | Curta

_Prêmio de Melhor curta-metragem;

Quebramar, de Cris Lyra

Público

_Prêmio do Público;

Chão, de Camila Freitas

Competitiva

Curta-metragem

_Prêmio Olhar de Melhor Filme;

Aziza, de Soudade Kaadan

_Menção Honrosa curta-metragem

Sete anos em Maio, de Affonso Uchôa

Longa-metragem

_Prêmio Olhar de Melhor Filme;

Diz a ela que me viu Chorar, de Maíra Bühler

Longa-metragem

_Prêmio de Contribuição Artística

Seguir Filmando, de Saeed Al Batal, Ghiath Ayoub

_Prêmio Especial do Júri;

Chão, de Camila Freitas