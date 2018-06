Deves mudar de vida

Outro dia, vendo um filme sobre Lou Andreas-Salomé, ressurgiu para mim a figura de Rainer Maria Rilke.

Rilke, sabemos todos, foi apaixonado por Lou e viveu com ela um amor para lá de tempestuoso. Bem, mas este é assunto do filme, que comento em breve por aqui.

Lembrei de Rilke, como dizia, por uma longínqua conversa com um amigo. Era quando se tinha tempo para falar longas horas sobre literatura, sem nenhum objetivo em mente que não fosse o próprio prazer da coisa em si.

Estávamos em Paris e ali tínhamos todo o tempo do mundo, mesmo. Sobretudo, tínhamos “a vida toda pela frente”, como se costuma dizer aos jovens, que, não sei bem por quê, ficam irritados quando ouvem isso dos mais velhos.

Enfim, falávamos de Rilke, não sei por que motivo. E este amigo lembrou o poema Torso Arcaico de Apolo, que termina com o verso: “Tens de mudar de vida”. Ou “Deves mudar tua vida”, segundo a tradução.

Matutávamos sobre o poder da pedra antiga, a estátua incompleta, de convocar esse imperativo imposto de vez em quando a todos nós: mudar de vida. Começar de novo. Zerar. Passar a régua, como se diz. Apagar o que for possível e tomar novo caminho. Reinventar-se.

De vez em quando me vem a lembrança dessa conversa também antiga, ela própria. Vem como um banzo fora de época, e talvez também carente de sentido mais preciso. No frenesi do cotidiano, neste não-pensar compulsivo de que é feito nosso presente, volta o apelo longínquo do mármore evocado por Rilke: “Deves mudar tua vida”. Como um chamado eterno, imóvel, vindo da antiguidade profunda.

A essa sensação indefinida de beleza e melancolia talvez chamemos poesia.

Archaïscher Torso Apollos



Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,

darin die Augenäpfel reiften. Aber

sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,

in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,



sich hilt and glänzt. Sonst könnte nicht der Bug

der Brust dich blenden, and im leisen Drehen

der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen

zu jener Mitte, die die Zeugung trug.



Sonst stünde dieser Stein entstellt and kurz

unter der Schultern durchsichtigem Sturz

and flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;



und bräche nicht aus alien seinen Rändern

aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,

die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.



(Rainer Maria Rilke)



Torso arcaico de Apolo



Não sabemos como era a cabeça, que falta,

De pupilas amadurecidas, porém

O torso arde ainda como um candelabro e tem,

Só que meio apagada, a luz do olhar, que salta



E brilha. Se não fosse assim, a curva rara

Do peito não deslumbraria, nem achar

Caminho poderia um sorriso e baixar

Da anca suave ao centro onde o sexo se alteara.



Não fosse assim, seria essa estátua uma mera

Pedra, um desfigurado mármore, e nem já

Resplandecera mais como pele de fera.



Seus limites não transporia desmedida

Como uma estrela; pois ali ponto não há

Que não te mire. Força é mudares de vida.



(Trad. Manuel Bandeira)







Torso arcaico de Apolo



Não conhecemos sua cabeça legendária

na qual as pupilas maturavam. Porém

seu torso ainda arde como uma luminária,

em que seu olhar, mais tênue, se detém,



fica e brilha. Senão o leve reflexo

da curva do seu peito não te cegaria,

nem o sorrir, no giro dos quadris, iria

correr para esse centro que portava o sexo.



Seria apenas uma pedra deformada

sob os ombros de diáfana derrocada

e como pelos de fera não brilharia



e nem teria toda sua forma rompida

como uma estrela: lugar não haveria

que não te veja. Precisas mudar tua vida.



(Trad. Karlos Rischbieter)







Torso arcaico de Apolo



Não sabemos como era a cabeça inaudita,

onde as pupilas amadureciam. Glabro

no entanto o torso aclara como um candelabro,

onde apenas mais tênue, o seu olhar nos fita



e brilha. Senão como poderia o plexo

do peito assim cegar-te, e iria, no impreciso

arquear de parte da cintura, um leve riso

correr para esse centro, onde existia o sexo?



Seria um simples bloco mutilado e falto

e de seus ombros nunca o translucente salto

reluziria assim como um lombo de fera



nem romperia as órbitas qual explodida

estrela: pois ali ponto nenhum se espera

que não te veja. Tens que mudar tua vida.



(Trad. Ivo Barroso)







Torso arcaico de Apolo



Não conhecemos sua cabeça inaudita

Onde as pupilas amadureciam. Mas

Seu torso brilha ainda como um candelabro

No qual o seu olhar, sobre si mesmo voltado



Detém-se e brilha. Do contrário não poderia

Seu mamilo cegar-te e nem à leve curva

Dos rins poderia chegar um sorriso

Até aquele centro, donde o sexo pendia.



De outro modo erguer-se-ia esta pedra breve e mutilada

Sob a queda translúcida dos ombros

E não tremeria assim, como pele selvagem.



E nem explodiria para além de todas as suas fronteiras

Tal como uma estrela. Pois nela não há lugar

Que não te mire: Precisas mudar de vida.