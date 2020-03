Confinamento (1). Panelaço para fechar o dia

Continuo a leitura de alguns livros (leio tudo ao mesmo tempo, hábito anárquico da juventude). Estou terminando o segundo volume da trilogia do Milton Hatoum sobre o tempo da ditadura. Continuo o clássico de Robert Paxton sobre o fascismo. E avanço nas considerações de Hannah Arendt sobre o Caso Dreyfus, em Origens do Totalitarismo. Inspirado pelo filme A Vida oculta, do Terrence Malick, comecei a leitura de Middlemarch, de George Eliot. Tem outras coisinhas mais. Vou alternando livros em papel e no Kindle. Não tenho preconceito.