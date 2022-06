Começa o In-Edit, festival de documentários musicais

Em sua 14a edição, o Festival de Documentários Musicais traz 67 títulos brasileiros e internacionais. O festival será híbrido, com sessões presenciais e parte de sua programação online. Informações e links para os filmes disponíveis no site:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: www.in-edit-brasil.com

Entre os que vi, faço alguns destaques:

Alan do Rap. Dir. Daniel Lisboa e Diego Lisboa, sobre a vida trágica de um morador de rua em Salvador, com especial talento para o rap.

As Faces de Mao. Dir. Dellani Lima e Lucas Barbi. Misto de professor de História e líder da banda punk-rock Garotos Podres, Mao joga bem nas duas posições e revela-se um artista e ativista comprometido com o lado progressista da nação.

Belchior: apenas um coração selvagem: Dir. Natália Dias e Camilo Cavalcanti. Doc sobre um dos artistas mais potente, controversos e misteriosos da MPB.

Bandoneando. Dir. Diego Müller. doc original segue os rastros de tocadores negros de bandoneon que existiram no pampa gaúcho, em especial de um deles, o mítico Belo Bicho.

Ivo Perelman – a musical storyteller. Dir. Leonel Costa. Doc sobre saxofonista brasileiro radicado nos EUA e uma das referências do free-jazz.

Cesária Évora: Dir. Ana Sofia Fonseca. doc sobre a formidável cantora cabo-verdiana, divulgadora mundial da música do seu país.

Rewind and Play. Dir. Alain Gomis. Doc francês com imagens e falas raras de um dos mitos do jazz, o pianista e compositor Thelonious Monk, gravadas quando ele fazia uma turnê pela França no final dos anos 1960.