Cobertura diária do Festival de Gramado

Pela primeira vez, desde 1992, não subo a serra gaúcha para cobrir o Festival de Gramado para o jornal. Desta vez a pandemia impediu, mas espero estar lá no ano que vem, pois a experiência presencial de um festival de cinema é insubstituível. A cerimônia de abertura de Gramado, que começa daqui a pouco, às 20h, pode ser vista pelo Canal Brasil, que exibe também os dois longas e os dois curtas da mostra competitiva. Como vocês já devem saber, este ano o festival será todo virtual. Longas e curtas passam no Canal Brasil, em sessões que começam todos os dias às 20h, até dia 25. Dia 26 será a cerimônia de encerramento e premiação. Outra parte do evento será transmitida pelo serviço de streaming Canal Brasil Play e/ou nas mídias digitais do Festival. Todas as informações você tem aqui, na matéria hoje publicada no Portal e na versão impressa do jornal:

https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,festival-de-cinema-de-gramado-abre-sua-primeira-edicao-virtual,70003442067

Passo aqui, também, para desejar a todas e todos um ótimo festival. E avisar que pretendo manter a cobertura diária, aqui pelo blog, com matérias talvez no Portal do Estadão ou na edição impressa.

Divirtam-se.