‘Cine Marrocos’ vence o Festival É Tudo Verdade de 2019

Cine Marrocos, de Ricardo Calil, é o grande vencedor do Festival É Tudo Verdade de 2019. O filme enfoca de maneira humanista e criativa a ocupação do antigo cinema de luxo da Capital por um grupo de sem-tetos.

Estou me Guardando pra Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes, usa como título a célebre canção de Chico Buarque para descrever o cotidiano de uma cidade pernambucana consagrada o ano todo à fabricação de jeans e esperando pelo desafogo do Carnaval, em fevereiro, quando todos vão curtir a festa na praia. O filme recebeu menção honrosa do júri oficial e também o troféu da crítica, dado pela Abraccine (Associação Brasileira dos Críticos de Cinema).

Outro brasileiro, Joel Zito Araújo, ganhou o Prêmio Especial do Júri, na categoria internacional, com Meu Amigo Fela, sobre o grande músico e ativista nigeriano Fela Kuti.

Abaixo, a premiação completa:

PREMIAÇÃO OFICIAL DO FESTIVAL É TUDO VERDADE 2019



COMPETIÇÃO BRASILEIRA

Melhor Documentário de Longa ou Média-Metragem: (prêmio de R$ 20.000 e Troféu É Tudo Verdade)

Cine Marrocos, de Ricardo Calil



Menção Honrosa de Longa ou Média-Metragem

Estou Me Guardando pra Quando o Carnaval Chegar , de Marcelo Gomes



Melhor Documentário de Curta-Metragem: (prêmio de R$ 6.000 e Troféu É Tudo Verdade)

Sem Título #5:a Rotina Terá Seu Enquanto, de Carlos Adriano



COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Melhor Documentário de Longa ou Média-Metragem: (prêmio de R$ 12.000 e Troféu É Tudo Verdade)

O Caso Hammarskjöld, de Mads Brügger



Prêmio Especial do Júri de Longa ou Média-Metragem Meu Amigo Fela, de Joel Zito Araújo



Menção Honrosa de Longa ou Média-Metragem

Hungria 2018: Bastidores da Democracia, de Eszter Hajdú



Melhor Documentário de Curta-Metragem: (prêmio de R$ 6.000 e Troféu É Tudo Verdade)

Nove Cinco, de Tomás Arcos



Menção Honrosa de Curta-Metragem

Lily, de Adrienne Gruben



COMPETIÇÃO LATINO-AMERICANA

Melhor Documentário de Longa-Metragem:

Piazzolla: os Anos do Tubarão, de Daniel Rosenfeld (prêmio de R$ 8.000 e Troféu É Tudo Verdade)



Menção Honrosa

Maricarmen, de Sérgio Morkin



PREMIAÇÕES PARALELAS

Prêmio Aquisição Canal Brasil de Incentivo ao Curta-Metragem: (prêmio de R$ 15.000 e Troféu Canal Brasil)

A Primeira Foto, de Tiago Pedro



Prêmios ABRACCINE (Associação Brasileira de Críticos de

Cinema):

Longa-metragem – Estou Me Guardando pra Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes



Curta-metragem – Planeta Fábrica, de Julia Zakia



Prêmio ABD-SP (Associação Brasileira de Documentaristas e

Curta-Metragistas):

Longa-Metragem: Soldados de Borracha, de Wolney Oliveira

Menção honrosa: Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes



Curta-metragem: Vento de Sal, Anna Azevedo



Menção honrosa: Planeta Fábrica, de Julia Zakia



Prêmio Mistika para o Melhor Documentário da Competição

Brasileira de Curtas-metragens:

(prêmio de R$ 8.000,00 em serviços de pós-produção digital)

Sem Título #5: A Rotina Terá Seu Enquanto, de Carlos Adriano