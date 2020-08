Cine Ceará terá edição presencial e online

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

O Cine Ceará anunciou nova data – 28 de novembro a 4 de dezembro – e um novo formato em tempo de pandemia: será presencial e também terá uma versão online para os longas ibero-americanos e curtas brasileiros, que poderão ser vistos no Canal Brasil Play (www.canalbrasilplay.com.br).Os concorrentes disponibilizados permanecerão na plataforma por 24h. As inscrições estão abertas em www.cineceara.com.

Cine Ceará anuncia novo formato e abre inscrições para a 30ª edição

O festival será realizado de 28 de novembro a 04 de dezembro de 2020 em formato presencial em Fortaleza e virtual no Canal Brasil Play. Haverá também atividades nas mídias sociais do festival e de parceiros

O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema recebe, de 03 de agosto a 08 de setembro de 2020, as inscrições para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem da 30ª edição. Realizado anualmente de forma ininterrupta desde 1991, o Cine Ceará comemora três décadas neste ano e acontece de 28 de novembro a 04 de dezembro, em novo formato, presencial e virtual.

Considerando a necessidade de manter o isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, o festival está previsto para acontecer presencialmente em Fortaleza, Ceará, seguindo as orientações das autoridades sanitárias no período do evento. A programação virtual será transmitida pelo Canal Brasil, que tem uma longa parceria com o Cine Ceará, através da plataforma Canal Brasil Play (www.canalbrasilplay.com.br), que disponibilizará durante 24 horas os filmes das mostras competitivas Ibero-americana de Longa e Brasileira de Curta-metragem. Haverá também atividades nas mídias sociais do festival e de parceiros.

As inscrições são gratuitas. Para participar, os interessados devem acessar o website www.cineceara.com, onde estão disponíveis o formulário de inscrição online e o regulamento. A exemplo da última edição, o 30º Cine Ceará reservará no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras nas mostras competitivas. A curadoria do festival prioriza trabalhos inéditos.

Podem ser inscritos na Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem filmes de animação, ficção, documentário ou experimental de produtores ou diretores ibero-americanos (países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha) concluídos a partir de 2019 com duração mínima de 60 minutos.

A Competitiva Brasileira é aberta a curtas-metragens nos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental de até 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2019, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará. Podem se inscrever produtores e/ou diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos.

Os filmes de curta e longa-metragem cearenses inscritos que não forem selecionados para estas mostras, serão submetidos a nova análise da comissão de seleção da Mostra Olhar do Ceará.

Troféu Mucuripe

Prêmio oficial do festival, o Troféu Mucuripe será concedido aos indicados pelo Júri das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem em diversas categorias.

Competitiva de Longa: Melhor Longa-metragem, Direção, Fotografia, Montagem, Roteiro, Som, Trilha Sonora Original, Direção de Arte, Ator e Atriz. Competitiva Brasileira de Curta: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Produção Cearense. Nas duas mostras também ganhará o Troféu Mucuripe o vencedor do Prêmio da Crítica.

A Mostra Olhar do Ceará também vai premiar com o Troféu Mucuripe o melhor filme cearense. Todos os detalhes sobre as inscrições, processo seletivo e premiação das mostras competitivas, entre outras informações, podem ser consultados no regulamento disponível no site do festival.

O melhor filme da Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, eleito pelo júri oficial, receberá também do festival prêmio no valor de R$ 20 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil, dentro dos critérios do regulamento.

Com mostras competitivas e paralelas, exibições especiais, debates, oficinas e a participação de profissionais das mais diversas áreas do audiovisual, o 30º Cine Ceará reforça seu compromisso de levar ao público brasileiro, em parceria com o Canal Brasil, uma parcela significativa da produção audiovisual ibero-americana, proporcionando um rico intercâmbio entre cineastas e estudantes de diferentes culturas e promovendo a divulgação de novos talentos.