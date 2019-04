Cine Ceará abre inscrições e divulga nova data

O Cine Ceará, mais importante festival do Nordeste brasileiro, divulgou a abertura de inscrições para longas e curtas concorrentes e também a sua nova data, de 31 de agosto a 7 de setembro, conforme se vê no release abaixo.

O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema abriu no dia 15 de abril as inscrições para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem da 29ª edição, que acontecerá de 31 de agosto a 7 de setembro de 2019 em Fortaleza, Ceará. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio, exclusivamente pelo website do festival www.cineceara.com, através do preenchimento e envio eletrônico da Ficha de Inscrição.

