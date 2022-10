Cine Ceará: a força irregular de Vicenta B

FORTALEZA – Um bom filme cubano deu sequência à mostra competitiva do Cine Ceará 2022. Vicenta B, de Carlos Lechuga, traz a figura carismática de uma cartomante com poderes especiais para enxergar a alma e destino das pessoas.

Vicenta Bravo (Linnett Hernández Valdés) dedica o tempo a seus clientes e negligencia o marido. Seu filho vai tentar a sorte em outro país. A partida do rapaz parece uma senha para que tudo comece a desmoronar.

Além disso, Vicenta um dia recebe uma visita especial – uma adolescente desiludida com a existência, presa de um mal-estar um tanto indefinido, porém que não a deixa viver. Vicenta a princípio hesita, depois tenta ajudar a moça. Essa decisão irá mergulhar a vidente numa série de inquietações e caminhos difíceis de serem trilhados.

A força da cultura cubana aparece em vários momentos. Num deles, em especial, quando uma cantora entoa uma longa canção ritualística da santeria cubana, acompanhada por um fantástico trio de percussão. De arrepiar. Está lá, no filme, de maneira programática, encenando a tal força cultural e também o fundo místico dessa cultura inserida num estado socialista. Apenas uma das inúmeras contradições de Cuba, esse país encantador.

De resto, tudo parece despencar. A começar pela própria casa onde habita Vicenta, enorme, porém mal conservada e que parece prestes a desabar sobre sua cabeça. Pode ser a metáfora do país, pelo menos da maneira que o vê parte da população. De resto, essa dialética entre a profunda identificação com o país e o desejo paradoxal de deixá-lo é parte integrante do imaginário cubano e impregna sua arte.

O filme me conquistou às vezes e me afastou outras. Me pareceu ter oscilações de registro e narrativa. A atriz é notável, a fotografia, densa (de Denise Guerra), a trilha sonora, arrebatadora. Apesar da irregularidade, o filme, em seu conjunto, tem força.