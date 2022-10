Cine Ceará 2022: o tedioso kitsch de A Piedade

FORTALEZA – A Piedade, de Eduardo Casanova – nem deveria perder tempo com este filme. Mas, enfim, estou num festival, como crítico de cinema, ele foi selecionado e aqui está, concorrendo a prêmios.

O filme põe em cena a relação simbiótica de uma mãe, Lili (Ángela Molina) e seu filho, Mateo (Manel Llanell). O ambiente cênico é ascético, limpo como um hospital, com cores puxadas para o cor-de-rosa, numa artificialidade pesada, kitsch a mais não poder. O vínculo mãe-filho se estreita quando os médicos comprovam que Mateo é portador de uma doença incurável.

Entre esse motivo central, há espaços cênicos separados, como o do ex-marido de Lili, que vive com outra mulher. E também cenas da ditadura norte-coreana, numa transposição bastante arbitrária entre o sufocante amor materno e a ligação do povo ao líder autoritário.

Para desenvolver suas teses, o diretor opta por uma estética da crueldade, bastante démodé. É cruel em especial com o espectador, brindado por jatos de vômito trocados entre mãe e filho, uma cirurgia cerebral minuciosamente focada, cenas de crueldade e assassinato de crianças, etc.

A “estética” é construída de modo a tornar a experiência de assistir ao filme extremamente penosa. Deve-se admitir, nesse ponto ele é muito bem-sucedido. Os 80 minutos custam a passar. Parecem horas, passadas numa câmara de tortura. Cenas desagradáveis mesclam-se a outras, encadeadas em viés de melodrama familiar, numa espécie de estética imitativa sub-almodovariana, mais puxada para o kitsch e infensa a qualquer espécie de sentimento para com os personagens. Dá pena, aliás, ver a grande Angela Molina envolvida em projeto como este.

A ideia básica, claro, é chocar. Épater la bourgeoisie, como se dizia na época do surrealismo (anos 1920- e 1930). Tirar o espectador do seu comodismo. Sacudi-lo em sua indiferença. É duvidoso que consiga esse objetivo, até mesmo pelo desgaste da ideia do choque. O próprio Aragon, já naquela época, se queixava a Buñuel: “Luís, ninguém mais se escandaliza com nada”. O efeito cumulativo acaba anulando a si próprio. Autodestrói-se, pelo excesso. Enfim, tudo parece bastante infantil, adolescente no máximo, datado, gratuito. Afogamo-nos em tédio ao assistir a esse filme.

