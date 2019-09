‘Casa’, filme sobre a relação entre mãe e filha, vence o Festival de Vitória

O melhor filme do 26º Festival de Cinema de Vitória foi o documentário de Pernambuco “Casa”, de Letícia Simoes. O filme é uma imersão pessoal na árvore genealógica da diretora, com uma reconstrução interessante através de uma longa conversa com a mãe e a avó, tendo registros fotográficos como aide memóire.

Após a lista completa de vencedores, reproduzo, de novo, a crítica ao filme que fiz quando o vi pela primeira vez, no Olhar de Cinema, de Curitiba.

Depois faço um balanço mais geral desta edição do festival que teve, a meu ver, um marcado caráter político em defesa de pessoas negras, transgêneros e minorias. Ou seja, todas e todos que se sentem ameaçados e hostilizados pelo neofascismo à brasileira. Foi um festival da resistência. Um belo festival.

VENCEDORES DO 26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Melhor Filme – Casa, de Letícia Simões

Direção – Bertrand Lira, de O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)

Interpretação – Marcélia Cartaxo por suas atuações em Pacarrete e O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)

Roteiro – Bertrand Lira, por O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)

Contribuição Artística – Mirante, de Rodrigo John

Menção Honrosa para o ator William Muniz, pelo papel de Laura de Jezebel do filme O seu amor de volta (Mesmo que não queira)

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Melhor Filme – NEGRUM3, de Diego Paulino

Melhor Filme Júri Popular – Sangro, de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR

Direção – Diego Paulino, por Negrum3

Interpretação – Kauan Alvarenga, de O Órfão

Roteiro – Willian Alves e Zefel Coff, por A Praga do cinema Brasileiro

Contribuição Artística – Quando elas cantam, de Maria Fanchin

Prêmio Especial do Júri – Guaxuma, de Nara Normande

FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Melhor Filme Júri Popular – Arani Tempo Furioso, de Robert Chay Domingues da Rocha

MOSTRA DO OUTRO LADO

Melhor Filme – Caranguejo Rei, de Enock Carvalho e Matheus Farias

Menção Honrosa – Carne infinita, de Isadora Cavalcanti

MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Melhor Filme – Ka’a zar ukyze wà – Os Donos da Floresta em Perigo, de Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara

MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Melhor Filme – Pedrinho (Tulipa Ruiz), de Fábio Lamounier, Pedro Henrique França e Rodrigo Ladeira

Menção Honrosa – Ok Ok Ok (Gilberto Gil), de Victor Hugo Fiuza

MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Melhor Filme – Deus te dê boa sorte, de Jacqueline Farias

Menção Honrosa – Afeto, de Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina

MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Melhor Filme – Sem asas, de Renata Martins

Menção Honrosa – Motriz, de Tais Amordivino

MOSTRA OUTROS OLHARES

Melhor Filme – Do outro lado, de Bob Yang e Frederico Evaristo

Menção Honrosa – Kris Bronze, de Larry Machado

MOSTRA CORSÁRIA

Melhores Filmes:

A profundidade da areia, de Hugo Reis

Plano controle, de Juliana Antunes

MOSTRA FOCO CAPIXABA

Melhor Filme – Jardim secreto, de Shay Peled

MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

Melhor Filme – Tea for two, de Julia Katharine

____________________________

Crítica de Casa, de Letícia Simões

A diretora Letícia Simões diz que “Casa” sempre foi o título de trabalho para seu filme. E terminou sendo o título definitivo. Casa é mesmo o “tema” oculto nesse filme de procura, ou de reencontro, se se quiser, do seu lugar no mundo. Fala do relacionamento exasperado da diretora com sua própria mãe, com quem deseja se reencontrar. A mãe também mantém um problemático relacionamento com a sua própria mãe, a avó da diretora.

Ou seja, são disfuncionalidades em cadeia, construídas de geração em geração. Nada de novo, em tese. Mas, convém lembrar Tolstoi, em Anna Karenina: “Todas as famílias felizes são iguais; as famílias infelizes o são cada qual à sua maneira.”

E, dessa maneira, articulando suas lembranças, da casa em Itaparica onde foi feliz, às fotos guardadas pela mãe como num relicário (os “arquivos implacáveis”), Letícia vai tecendo seu delicado rendado de relações familiares insondáveis e problemáticas. Como as de todos nós, mas com seus toques de singularidade: a árvore genealógica que se constrói com a antepassada escrava, o bisavô português, o cangaceiro egresso do bando de Lampião…Um mundo de machos, mas agora, no Brasil novo da quarta onda feminista, recentrado em figuras femininas. Passa por aí um pouco da genealogia complexa do povo brasileiro, heteróclito, violento, terno, e, não raro, negador de suas origens.

Casa é um filme que dá muito mais do promete em seu início. Ao falar da singularidade de sua família, Letícia Simões faz com que nos lembremos da nossa própria, também complexa, contraditória, enredada, entretecida de ódios, rivalidades, ressentimentos e afetos. Contraditória configuração humana, a família, esta “viagem através da carne”, como dizia Carlos Drummond de Andrade.