Quem ousaria escrever um verso como esse, com essa imagem brutal? “Caía a tarde como um viaduto”. Aldir Blanc o fez . Todo mundo o conhece como primeiro verso de O Bêbado e a Equilibrista, parceria com João Bosco (como tantas outras).

O Bêbado e a Equilibrista foi chamado de “hino da Anistia”. Não espero que ninguém que não tenha vivido aquele tempo tenha a dimensão real da coisa. Mas, para nós, fartos da ditadura, a Anistia significava a volta dos que haviam sido expulsos de sua pátria – justamente por dedicarem suas vidas a ela. E sinalizaria também o começo do fim daquele regime odioso.

Na letra, Aldir falava também da “volta do irmão do Henfil/com tanta gente que partiu/num rabo de foguete”. Referia-se a Betinho, o irmão do cartunista, que, de volta ao Brasil, liderou uma fantástica campanha contra a fome, essa vergonha maior do país.

Aldir Blanc nos deixou na madrugada de hoje, vítima da covid-19. Tinha 73 anos. Não falarei sobre sua obra – outros, mais qualificados, o farão melhor.

Quero apenas lembrar desse Aldir Blanc, que naquele momento de aflição, deu forma poética à nossa esperança.

Jamais poderemos pagá-lo por isso, a não ser com nossa eterna gratidão.

Obrigado, Aldir.