Brasileiros pré-selecionados para o Prêmio Platino 2018

Abaixo seguem os brasileiros pré-selecionados para o 5° Prêmio Platino do Cinema Ibero-Americano. Agora, os pré-selecionados dos diversos países serão submetidos a um júri internacional (do qual faço parte), até que se conheçam os finalistas em cada categoria. Os vencedores serão contemplados dia 29 de abril, na Riviera Maya, no México. O Platino, organizado pela espanhola Egeda, ganhou rápida reputação no circuito de premiações, em especial pela maneira competente como é organizado. A primeira edição aconteceu na Cidade do Panamá, a segunda, em Marbella, na Espanha, a terceira em Punta del Este, Uruguai, a quarta, em Madri. Agora vai ao México. A ideia é alternar países e continentes – um ano na América, outro na Europa.

O FILME DA MINHA VIDA: melhor filme ibero-americano de ficção; música original; atriz; direção de arte; direção de fotografia; trilha sonora.

BINGO: O REI DAS MANHÃS: melhor obra de estreia de ficção; direção de montagem; direção de arte; direção de fotografia; trilha sonora.

COMO NOSSOS PAIS: melhor filme ibero-americano de ficção; direção; roteiro; Prêmio Platino de Cinema e Educação em Valores.

GABRIEL E A MONTANHA: melhor filme ibero-americano de ficção; direção; roteiro.

VAZANTE: melhor obra de estreia de ficção

Na categoria Melhor Ator: Alexandre Nero (João, o Maestro) e Matheus Nachtergaele (Zama)

Na categoria Melhor Atriz: Bruna Linzmeyer (O Filme da Minha Vida) e Raquel Karro (Pendular)

Na categoria Documentário: CRÔNICA DA DEMOLIÇÃO; DIVINAS DIVAS; UM FILME DE CINEMA.

Na categoria Animação: AS AVENTURAS DO PEQUENO COLOMBO; BUGIGANGUE NO ESPAÇO; CAFÉ, UM DEDO DE PROSA; HISTÓRIA ANTES DE UMA HISTÓRIA; HISTÓRIAS ASSOMBRADAS – O FILME; LINO, UMA AVENTURA DE SETE VIDAS.

Na categoria Direção de Montagem: JOAQUIM.

Na categoria Música Original: JOAQUIM.