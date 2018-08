‘Benzinho’ é um doce de filme

Depois de vencer vários prêmios no recém encerrado Festival de Gramado, Benzinho, de Gustavo Pizzi já pode ser visto nos cinemas. É um doce de filme.

Benzinho mostra a sacudida que uma família sofre quando o filho mais velho é convidado para jogar handebol na Alemanha e prepara as malas para partir de supetão.

O centro do filme é Irene, a mãezona interpretada com amor e vigor por Karine Telles. Ela dá duro para controlar uma família caótica, com filhos endiabrados e um marido (Otávio Muller) cujos sonhos de independência econômica jamais se transformam em realidade.

Irene tem ainda que dar apoio à sua irmã, Sonia (Adriana Esteves), casada com um marido abusivo e violento (César Troncoso).

O filme tem uma vivacidade contagiante, em especial porque em meio à uma vida confusa o afeto prevalece e cimenta a relação daquelas pessoas. Todo elenco funciona de maneira afinada, mas Karine apresenta um brilho incomparável.