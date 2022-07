As Verdades, de José Eduardo Belmonte, entra no universo do filme noir e das diversas versões para um crime. O roteiro, assinado por Pedro Furtado, bebe na fonte generosa da literatura de Ryünosuke Akutagawa, o conto Dentro de um Bosque, que já havia inspirado Rashomon, obra-prima de Akira Kurosawa, vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza de 1950. O conto foi publicado em 1922. O escritor viveu apenas 35 anos, de 1892 a 1927. Suicidou-se.

Em As Verdades, temos o clássico policial, Josué (Lázaro Ramos) tentando desvendar um crime cometido contra o candidato a prefeito de um município, Valmir (ZéCarlos Machado). Josué é confrontado pelas versões de um pistoleiro de aluguel (Thomás Aquino), a da noiva de Valmir, Francisca (Bianca Bin), e a do próprio Valmir, que sobrevive à agressão.

A situação montada é potencialmente explosiva pois, através das versões contrastantes, vai sendo desvendada a vida oculta do lugarejo, com seus mistérios, suas culpas, seus crimes encobertos. Para complicar a cena, o próprio investigador cai de amores pela investigada.

O filme se sustenta em particular pela força do elenco. Não há ninguém fora de tom, do tira angustiado interpretado por Lázaro Ramos à femme fatale sem caricatura de Bianca Bin. ZéCarlos como Valmir e Thomas Aquino como Cícero são convincentes, assim como Drica Moraes ao viver a mãe de Francisca, Amara. Ou seja, amarga, com razões para sê-lo.

Para acentuar o tom noir, o filme não dispensa a ferramenta óbvia da narração em off, do policial Josué, que mantém com o lugar e a mulher uma relação ambígua. Não deixa de ser uma muleta narrativa, mas, vá lá, e passa.

Menos justificáveis são os constantes planos de drones, que já se tornaram uma verdadeira praga do cinema contemporâneo. Substituem, com folgas, o vício pelas antigas gruas. Como estas eram caras, as cenas de tomadas altas precisavam entrar no corte final dos filmes para justificar os custos perante os produtores. Mesmo que não tivessem função dramática. Foram substituídas pelos drones que, para piorar, custam pouco e são facilmente manejáveis.

Afora esses vícios de linguagem, sente-se uma busca pelo que existe de mais característico nos filmes noir – o clima, tanto de violência quanto de tensão erótica, e mais ainda, de uma visão pessimista (ou realista) da sociedade e da natureza humana. Isso se consegue com fotografia, intensidade, duração de planos, enquadramentos. Há um pouco de tudo isso, é verdade. Mas parece que os recursos cinematográficos não foram suficientes para criar essa ambiência, essa atmosfera, que distingue os filmes de fato bons daqueles apenas bem-intencionados. Sente-se, às vezes, que o filme está quase chegando lá. Mas não chega.

De resto, é bem-vinda uma obra que traz de volta essa antiga discussão das verdades relativas ou absolutas, pois, é quase inútil dizer, vivemos em meio a um questionamento generalizado da verdade factual. Fatos foram substituídos por opiniões e a palavra de um pesquisador vale tanto quanto um palpite no Facebook. Toda uma vertente da modernidade se incumbiu de demonstrar a relatividade de toda verdade e agora precisamos reabilitar as verdades factuais sob pena de naufragar num oceano de opiniões e achismos. Tal é o impasse contemporâneo.

De modo que, no filme, essas diferentes versões de um crime precisam achar um ponto de convergência que as torne menos “relativas”. E esse é o impasse, digamos teórico, para As Verdades. Será preciso encontrar esse ponto seguro, essa âncora de certeza, sem a qual, supõe-se, o espectador poderia sair desorientado da sala de cinema. Essa necessidade de segurança enfraquece a obra. E põe em risco a radicalidade do noir autêntico, cuja força vem da ambiguidade.