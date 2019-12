Aruanda 2019: ‘Desvio’ vence e reafirma força do cinema paraibano

JOÃO PESSOA – A vitória de Arthur Lins e seu ‘Desvio’ reafirmam a força do cinema paraibano. Em 2018 já havíamos destacado essa tendência. Um ano depois ela se reafirma, com um elenco de longas e curtas que, se não é tão impressionante quanto o do ano anterior, coloca sua assinatura no panorama do cinema brasileiro de forma consistente.

‘Desvio’ ganhou vários outros prêmios, além do principal: entre eles, ator, direção e júri popular. Ficou faltando o da crítica, que optou por Indianara, belo documentário que tem por personagem Indianare Siqueira e seu trabalho político e comunitário no Rio de Janeiro.

Na seção Sob o Céu Nordestino, reservado a concorrentes da região, o cearense Soldados da Borracha, de Wolney Oliveira levou o troféu principal, além do prêmio do público, montagem e trilha sonora. É um belo trabalho sobre os heróis anônimos da 2ª Guerra Mundial.

O melhor curta foi Apenas o que Você Precisa Saber de Mim.

Vencedores

Mostra Competitiva Nacional de Curtas e Longas-metragens – júri formado pelo jornalista e escritor Fernando Morais, o ator Marco Ricca e a atriz Suzy Lopes.

Curtas:

Som – Felipe Grytz, por “Gravidade”

Edição – Daniel Kfouri e Diógenes Moura, por “Um”

Figurino – “Apenas o que você precisa saber de mim”

Roteiro – Kennel Rogis e Adrianderson Barbosa, por “O grande amor de um lobo”

Fotografia – Arturo de la Garza, por “Brasil, Cuba”

Direção de arte – Daniel Kfouri, por “Um”

Trilha sonora – “Nadir”

Atriz – Alice Doro, por “Apenas o que você precisa saber de mim”

Ator – Jean Claude Bernardet

Direção – Maria Augusta Nunes, por “Apenas o que você precisa saber de mim”

Melhor curta júri popular – “O grande amor de um lobo”, de Kennel Rogis e Adrianderson Barbosa

Melhor curta – “Apenas o que você precisa saber de mim”

Longas:

Som – Vasco Pimentel, por “Partida”, de Caco Ciocler

Edição – Tiago Marinho, por “Partida”, de Caco Ciocler

Figurino – “Indianara”

Roteiro – Arthur Lins, por “Desvio”

Fotografia – Laura Merians, por “Pacificado”, de Paxton Winters

Direção de arte – Shiko, por “Desvio”

Trilha sonora – Vitor Colares, por “Desvio”

Melhor atriz ou personagem retratada – Georgette Fadel, por “Partida”, e Débora Nascimento, por “Pacificado”

Menção Honrosa – Lea Garcia, por “Pacificado”

Ator – Daniel Porpino, por “Desvio”, e Bukassa Kabengele, por “Pacificado”

Direção – Arthur Lins, por “Desvio”

Melhor longa Júri Popular – “Desvio”, de Arthur Lins

Melhor longa – “Desvio”, de Arthur Lins

Prêmio Especial do Júri – “Partida”, de Caco Ciocler

Menções Honrosas – “Barretão”, de Marcelo Santiago, e Indianare Siqueira

Mostra Sob o Céu Nordestino – júri formado pelos cineastas Emília Silveira e João Batista de Andrade e pelo professor universitário Fernando Trevas.

Curtas:

Som – Diogo Rocha, por “Faixa de Gaza”

Montagem – Kennel Rogis, por “O grande amor de um lobo”

Roteiro (dois prêmios) – Ana Dinniz, por “Fim”, e Mailsa Passos, Rita Ribes e Virgínia Oliveira, por “Costureiras”

Fotografia – Arturo De la Garza, por “Brasil, Cuba”

Ator ou Personagem Masculino – Paulo Phillipe, por “Faixa de Gaza”

Atriz ou Personagem Feminino – Arly Arnaud, por “Quitéria”

Direção – Lúcio César Fernandes, por “Faixa de Gaza”

Melhor curta – “Quitéria”, de Tiago Neves

Melhor curta pelo júri popular – “O grande amor de um lobo”, de Kennel Rógis e Adrianderson Barbosa

Longas:

Som – José Loureiro, Fernando Cavalcante e Lênio Oliveira, por “Soldados da borracha”

Montagem – Mair Tavares e Leyda Nápoles, por “Soldados da borracha”

Roteiro – Vânia Perazzo Barbosa Hlebarova, por “O que os olhos não veem”

Fotografia – Petrus Cariry, por “Currais”

Direção de Arte – Carolinne Vieira, Sabina Colares e Thaís de Campos, por “Currais”

Trilha Sonora – DJ Dolores, por “Soldados da Borracha”

Atriz ou Personagem Feminino – Zezita Mattos, por “Currais”

Ator ou Personagem Masculino – Jackson do Pandeiro, por “Jackson, na Batida do Pandeiro”

Direção – Sabina Collares e David Aguiar, por”Currais”

Melhor longa – “Soldados da borracha”, de Wolney Oliveira

Melhor longa Júri popular – “Soldados da borracha”, de Wolney Oliveira

Prêmio Especial do Júri – “Jackson – Na batida do pandeiro”, de Marcus Vilar e Cacá Teixeira

Prêmio Júri Abraccine – júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) foi composto por Luiza Lusvarghi, Flávia Mayer e João Batista de Brito.