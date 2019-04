‘Arábia’, pela crítica, e ‘Beijo no Asfalto’, pelo público, são os melhores de 2018

Ontem, com apresentação da atriz Camila Márdila (de Que Horas Ela Volta?), o Cinesesc revelou o resultado da votação dos melhores filmes de 2018. Votaram críticos e público. Houve alguma coincidência e algumas divergências. Mas o que ninguém pode discutir é a qualidade dos filmes eleitos. Estes e outros títulos serão apresentados pelo Festival Sesc dos melhores do ano, que está em sua 45ª edição.

Arábia venceu no voto da crítica. Leia texto sobre o filme.

Beijo no Asfalto ganhou na preferência do público. Leia texto sobre o filme.

A programação você encontra aqui.

Lista completa dos premiados:







Crítica







Melhor Filme Nacional – Arábia



Melhor Direção Nacional – Affonso Uchoa e João Dumas (Arábia)



Melhor Ator Nacional – Aristides de Souza (Arábia)



Melhor Atriz – Karine Teles (Benzinho)



Melhor Documentário Nacional – O Processo



Melhor Fotografia Nacional – Rui Poças (As Boas Maneiras)



Melhor Roteiro Nacional – Gustavo Pizzi e Karine Teles (Benzinho)



Melhor Filme Estrangeiro – Roma



Melhor Direção Estrangeiro – Alfonso Cuarón (Roma)



Melhor Ator Estrangeiro – Daniel Day-Lewis (Trama Fantasma)



Melhor Atriz Estrangeiro – Frances McDormand (Três Anúncios Para um Crime)







Público







Melhor Filme Nacional – O Beijo No Asfalto



Melhor Direção Nacional – Murilo Benício (O Beijo No Asfalto)



Melhor Ator Nacional – Murilo Benício (O Animal Cordial)



Melhor Atriz – Debora Falabella (O Beijo No Asfalto)



Melhor Documentário Nacional – O Processo



Melhor Fotografia Nacional – Walter Carvalho (O Beijo no Asfalto)



Melhor Roteiro Nacional – Murilo Benício (O Beijo no Asfalto)



Melhor Filme Estrangeiro – Roma



Melhor Direção Estrangeiro – Alfonso Cuarón (Roma)



Melhor Ator Estrangeiro – John David Washington (Infiltrado no Klan)



Melhor Atriz Estrangeiro – Yalitza Aparicio (Roma)



Menção Honrosa: Daniela Demesa e Marco Graf (Roma)







Ao longo do 45º Festival Sesc Melhores filmes serão exibidos 48 filmes sendo 19 estrangeiros, 20 nacionais, 06 clássicos e 3 cineclubinhos.