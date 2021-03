Aproveite os festivais online ainda em andamento

. A homenageada deste ano é Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra do país.

Com pegada feminista, o Santos Film Festival, de 16 a 23 de março, promete nada menos que 75 obras audiovisuais, entre curtas e longas-metragens, nacionais e estrangeiros, dirigidos ou produzidos por mulheres. A programação completa e os filmes podem ser conferidos no site

Mostra de Tiradentes em São Paulo (18 a 24 de março). A mostra mineira, com foco no cinema jovem e independente, faz pela nona vez uma extensão em São Paulo. São 24 filmes (13 longas e 11curtas). A programação está no site

www.mostratiradentessp.com.br

. Os filmes serão exibidos no site do Sesc:

www.sescsp.org.br/mostratiradentes

. O filme inaugural é Açucena, que venceu a mostra mineira.