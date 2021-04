Ainda há tempo para ver a Mostra Miguel Littín

Mostra Cinema Latino-americano de Miguel Littín. (de 1 a 8 no SPCine Play, gratuitamente: www.spcineplay.com.br. Na retrospectiva, composta de 12 longas-metragens do diretor chileno, estão obras fundamentais como Chacal de Nahueltoro, Actas de Chile, Actas de Marusia e A Viúva de Montiel. Actas de Chile tem uma história interessante. Exilado, e integrante de uma lista de inimigos do regime de Pinochet, que não poderiam voltar ao país, Littin aventurou-se a entrar disfarçado no Chile e filmar as reais condições do país. A proeza deu origem ao livro de Gabriel García Márquez A Aventura de Miguel Littín Clandestino no Chile. O livro, narrado em primeira pessoa, é fruto de uma entrevista de 16 horas concedida pelo cineasta ao escritor. Destaco também o belo (e duro) Chacal de Nahueltoro, baseado num crime real que comoveu o Chile. Um homem muito pobre, e com problemas mentais, mata uma mulher e suas filhas. Preso, ele é condenado ao fuzilamento. Um poderoso libelo contra a pena de morte. Vale muito a pena ver O Recurso do Método, baseado no romance do cubano Alejo Carpentier, uma alegoria sobre os regimes totalitários da América Latina e seus ditadores folclóricos. Há também o belo documentário Companheiro Presidente, em que o filósofo e revolucionário francês Régis Debray entrevista (e debate com) o então recém-eleito presidente Salvador Allende. Littín, hoje aos 78 anos, sempre foi um diretor profundamente político e também um inventor da linguagem cinematográfica.

Chega também ao streaming o poderoso documentário brasileiro Currais, da dupla cearense Sabina Colares e David Aguiar. Relembra um fato histórico, existência de campos de concentração no Brasil durante os anos 1930. Os Estados do Nordeste foram atingidos por grandes secas, particularmente em 1877, 1915 e 1932. Ao longo da terrível estiagem de 1932, governos estaduais e o poder central decidem que o problema dos retirantes seria bem resolvido pela construção de campos, onde eles ficariam compulsoriamente “hospedados” e prestariam serviços à comunidade.

O objetivo era impedir a chegada de uma horda de famélicos às cidades, cujas populações, como a de Fortaleza, viviam apavoradas, receando saques e tumultos. Desse modo criaram-se esses campos de concentração, que na época eram chamados de “currais do governo”. Estreia nas plataformas ITunes, Apple TV +, Google Play, Youtube Filmes, Vivo, Now e Looke.

Para terminar de forma mais amena, destacamos um documentário sobre um grande artista plástico brasileiro, Siron Franco.

O documentário SIRON. TEMPO SOBRE TELA, de André Guerreiro Lopes e Rodrigo Campos, estreia nas plataformas de streaming, Belas Artes A La Carte, Now, Vivo TV, Sky Play e Looke com distribuição da Pandora Filmes e investiga a arte e a vida de Siron Franco com imagens captadas ao longo de duas décadas, combinadas com filmagens caseiras do próprio artista. Siron é também um artista engajado e fez séries de obras sobre a questão ambiental e o acidente fatal com o material radioativo Césio-137 em Goiânia.