A segunda morte de James Caan

Quero lembrar James Caan apenas pelo papel de Sonny em O Poderoso Chefão.

Filho mais velho do Padrinho, estourado, conquistador, ousado, Sonny faz contraponto com Michael (Al Pacino), o irmão mais novo, frio, intelectualizado e que não deseja se envolver com os negócios da família.

Logo no início do filme, Sonny se destaca. Quebra a câmera de um paparazzi que foi registrar o casamento da filha do chefe da máfia, seu pai. Em outra cena, o consegliere (Robert Duvall) vai à sua procura e ouve um barulho estranho na porta de um quarto. Logo sorri e compreende que Sonny e uma convidada estão se divertindo do outro lado. Sonny em dois momentos que o definem – o homem violento e o garanhão.

Com seu ar desenvolto, perigoso e agressivo, Caan compôs um perfeito mafioso naquele ambiente. Truculento e ao mesmo tempo amoroso, defensor dos seus e tubarão no trato com seres exteriores ao clã, ele seria o provável herdeiro da organização quando Dom Corleone se aposentasse.

Para Sonny, o roteiro de O Poderoso Chefão prevê não o comando da família, mas uma das mortes mais espetaculares e sangrentas do cinema. É fuzilado e destroçado em um pedágio, numa emboscada armada por um cunhado traidor.

Mesmo fora de cena, Sonny proporciona uma das cenas mais pungentes do filme, quando o pai, Marlon Brando, manda chamar o dono da funerária (Salvatore Corsitto) e lhe cobra o favor empenhado durante a festa de casamento da filha. Corleone pede-lhe para maquiar o corpo destruído do filho de modo a aparecer em condições aceitáveis no velório e aos olhos da mãe. Nesta sequência, o rosto de Don Corleone é uma máscara de dor.

James Caan morreu aos 82 anos. A presença em um dos maiores filmes da história do cinema lhe garante a eternidade.