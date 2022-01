A política oficial pressionada pelas manifestações de rua

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

Mais uma boa pedida do My French Film Festival: Um país que Sabe se Comportar. FRA. De David Dufresne. Bem à francesa, o doc procura discutir as manifestações dos gilets jaunes (coletes amarelos) de um ponto de vista intelectual. Como a ênfase é o confronto entre manifestantes e policiais, o âmago do debate recai sobre a famosa frase de Max Weber, segundo a qual o Estado detém o monopólio do uso legítimo da violência. E onde ficam as reivindicações sociais, a contestação, que também pode ser legítima, em face de injustiças? Em meio a imagens de embates de rua (muitas tomadas com celulares), sociólogos, historiadores e filósofos discutem, junto a protagonistas das manifestações e representantes dos policiais. Na conversa, você ouve nomes como Michel Foucault, Guy Debord, Gilles Deleuze e outros. A própria noção de “legitimidade” é questionada. Um doc fundamental para a compreensão (ainda muito limitada) do nosso turbulento mundo atual. Nota, as manifestações dos gilets jaunes causaram o mesmo espanto na França que as nossas de 2013 aqui no Brasil. Lá, o mundo político oficial foi pressionado. Aqui, praticamente implodiu.