A ficção científica distópica ‘Carro Rei’ vence o Festival de Gramado

Premiação completa:

CONHEÇA OS VENCEDORES DO 49º FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

Melhor Filme – “A Fome de Lázaro”, de Diego Benevides

Melhor Direção – Fabio Rodrigo, por “Entre Nós e o Mundo”

Melhor Ator – Lucas Galvino em “Fotos Privadas”

Melhor Atriz – Tieta Macau em “Quanto Pesa”

Melhor Roteiro – Marcelo Grabowsky, Aline Portugal e Manoela Sawitzki, por “Fotos Privadas”

Melhor Fotografia – Rodolpho Barros, por “Animais na Pista”

Melhor Montagem – Caroline Neves, por “Entre nós e o Mundo”

Melhor Trilha Musical – Eli-Eri Moura, por “Animais na Pista”

Melhor Direção de Arte – Torquato Joel, por “A Fome de Lázaro”

Melhor Desenho de Som – Breno Nina, por “Quanto Pesa”

Melhor Filme pelo Júri Popular – “Desvirtude”, de Gautier Lee

Melhor Filme pelo Júri da Crítica – “Entre Nós e o Mundo”, de Fábio Rodrigo

Prêmio Especial do Júri – Fabio Rodrigo, por “Entre Nós e o Mundo” por responder de forma consciente em termos estéticos, afetivos e narrativos a pergunta “Como falar da dor da perda e ainda ter esperança?”.

Menção honrosa da Comissão Julgadora para os curtas brasileiros vai para o filme “A Beleza de Rose”, de Natal Portela, por fazer um delicado recorte da vida de muitas mulheres negras no nordeste do Brasil.

Prêmio Canal Brasil de Curtas – “A Beleza de Rose”, de Natal Portela

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIRO

Melhor Filme – “La Teoría De Los Vidrios Rotos”, de Diego Fernández Pujol

Melhor Filme Júri Popular – “La Teoría De Los Vidrios Rotos”, de Diego Fernández Pujol

Melhor Filme pelo Júri da Crítica – “Planta Permanente”, Ezequiel Radusky

Prêmio Especial do Júri – Pela abordagem de temas tão presentes em nossa sociedade, que refletem as consequências de um sistema corrompido e afetam diretamente os valores humanos; e pelas interpretações das protagonistas femininas que representam a força das mulheres latinas em nosso cinema. O Júri de Longas-metragens estrangeiros do 49º Festival de Cinema de Gramado decidiu conceder o Prêmio Especial do Júri ao filme “Planta Permanente”, de Ezequiel Radusky.

LONGAS-METRAGENS GAÚCHOS

Melhor Filme – “Cavalo de Santo”, de Carlos Eduardo Caramez e Mirian Fichtner

Melhor Direção – Gilson Vargas, por “A Colmeia”

Melhor Ator – João Pedro Prates, por “A Colmeia”

Melhor Atriz – Luciana Renatha, Alexia Kobayashi e Veronica Challfom, por “Extermínio”

Melhor Roteiro – Carlos Eduardo Caramez, por “Cavalo de Santo”

Melhor Fotografia – Bruno Polidoro, por “A Colmeia”

Melhor Direção de Arte – Gilka Vargas e Iara Noemi, por “A Colmeia”

Melhor Montagem – Joana Bernardes e Mirela Kruel, por “Extermínio”

Melhor Desenho de Som – Gabriela Bervian, por “A Colmeia”

Melhor Trilha Musical – Cânticos Sagrados dos Orixás preservados pelos Terreiros gaúchos e Alabê Oni, por “Cavalo de Santo”

Melhor Filme pelo Júri Popular – “Cavalo de Santo”, de Carlos Eduardo Caramez e Mirian Fichtner

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

Melhor Filme – “Carro Rei”, de Renata Pinheiro

Melhor Direção – Aly Muritiba, por “Jesus Kid”

Melhor Ator – Nando Cunha, em “O Novelo”

Melhor Atriz – Glória Pires, em “A Suspeita”

Melhor Roteiro – Aly Muritiba, por “Jesus Kid”

Melhor Fotografia – Bruno Polidoro, por “A Primeira Morte de Joana”

Melhor Montagem – Tula Anagnostopoulos, por “A Primeira Morte de Joana

Melhor Trilha Musical – Dj Dolores, por “Carro Rei”

Melhor Direção de Arte – Karen Araújo, por “Carro Rei”

Melhor Atriz Coadjuvante – Bianca Byington, por “Homem Onça”

Melhor Ator Coadjuvante – Leandro Daniel Colombo, por “Jesus Kid”

Melhor Desenho de Som – Guile Martins, por “Carro Rei”

Melhor Filme pelo Júri Popular – “O Novelo”, de Claudia Pinheiro

Melhor Filme pelo Júri da Crítica – “A Primeira Morte de Joana”, de Cristiane Oliveira

Prêmio Especial do Júri para Matheus Nachtergaele, em “Carro Rei”, pela construção e domínio do personagem e pela brilhante capacidade de se reinventar.

Menção honrosa para Fernando Lufer, Michel Gomes, Victor Alves, Kaike Pereira, Pedro Guilherme e Caio Patricio por seu talento e potência em “O Novelo”.

Menção honrosa para Isabél Zuaa pela bela e impactante atuação em “O Novelo”