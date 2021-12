A arte da crítica (27). O decálogo do crítico

Leia Também A arte da crítica (1). No ventre da baleia

Não é preciso fazer uma lista de recomendações para saber o que estamos fazendo. Mas muitos críticos sentem necessidade de definir parâmetros sobre seu ofício. Uma maneira de formalizar, para si mesmo, essa atividade que tem tanto de subjetiva.

Encontrei o decálogo abaixo numa matéria do El Pais de Cine, suplemento cinematográfico do jornal espanhol El Pais, que sai toda semana com as estreias recentes e outros artigos.

Numa homenagem ao crítico Fernando Lara, transcrevem seu decálogo profissional, que reproduzo abaixo. Deixo em espanhol porque acredito que ninguém tenha dificuldade com esse idioma, e também para preservar o sabor do original.

De resto, repito o óbvio. Transcrever alguma coisa não implica endossar de maneira acrítica o pensamento do autor. Apenas acho que seja de interesse geral e, em particular, daqueles que ainda se ocupam em colocar por escrito suas ideias sobre o cinema ou sobre algum filme em particular.

De resto, Fernando (me parece) tenta apenas descrever uma ferramenta que ajustou ao longo de sua carreira e serve para sua própria mão. Talvez possa ser útil a outros.

DECÁLOGO

1.- Ante todo, has de sentir pasión, vivir el estremecimiento estético y haber adquirido conocimiento del arte cuyas obras vas a analizar.

2.- Abordarás cada crítica como un trabajo de creación, pero sabiendo siempre que eres un intermediario entre la obra y el espectador, nunca el protagonista.

3.- Facilitarás todas las coordenadas y datos que ayuden al lector, y posible o futuro espectador, a un mejor conocimiento y comprensión de la película analizada.

4.- Irás directamente al objeto de tu crítica, sin perderte en meandros ni en derivaciones que solo dificultan su lectura y comprensión.

5.- No aportarás datos eruditos, cinematográficos o de otras disciplinas, que para nada sirvan: solo para querer demostrar cuánto sabes de cine o de esas otras materias.

6.- No harás únicamente juicios valorativos, aunque de tu escrito se acabe deduciendo la valoración global que efectúas de la obra.

7.- Jamás te sentirás por encima de quienes, habitualmente con gran esfuerzo, han realizado la película.

8.- No serás nunca ni insultante ni despectivo con la película ni con sus responsables. Siente empatía hacia ellos y hacia el público.

9.- Utilizarás un lenguaje accesible y bien elaborado, que pueda ser comprendido por todo el mundo.

10.- Estarás al día sobre la teoría, la historia y la estética cinematográficas, así como en general de las principales expresiones culturales, para que tu crítica consiga el sustrato del que alimentarse.

(Work in progress. Continua)

