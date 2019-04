Luiz Zanin

É Tudo Verdade abre com homenagem ao jornalismo

Fui ontem à abertura do É Tudo Verdade, festival de documentários, no Auditório Ibirapuera. Seu diretor, Amir Labaki, foi claro: “o filme de abertura de um festival é como o editorial de um jornal”. Expressa a opinião do “veículo”. Abrindo com Mike Wallace Está Aqui expressa a preocupação com nosso tempo de pós-verdade, fake news