(V)Ai Jesus!

Vi agora no esporte da Globo. O time da França é que foi colonizado pelo Uruguai. Griezmann não dispensa o chimarrão e Lloris, em caso de vitória, promete comemorar com um churrasco! O admirável mundo do futebol. Mas o retrospecto oferece um dado inquietante. Há 40 anos a França não perde para os latinos em Copas. Só este ano já foram o Peru e a Argentina. E o próximo, se ambos passarem, será… O Brasil? Ai Jesus! Estou com Casagrande. Gabriel Jesus tem feito grandes partidas, só falta o gol. E se for o decisivo?