Uma certa solenidade de Kardec e o festival de porrada de John Wick

Nem me havia dado conta de que passei tantos dias sem postar. Foi uma consequência da semana agitada, com médico após médico dando segundas, terceiras e até quartas opiniões sobre a inevitabilidade de nova cirurgia de joelho. Lá vamos nós outra vez, talvez ainda nesta semana, ou na próxima. Espero que na próxima. Nos últimos anos tenho perdido a Virada Cultural, que bate com Cannes. Já que este ano perdi a Croisette, gostaria de ver um pouco da Virada, menos os shows, que atraem gente demais. Quem sabe o intensivão Quentin Tarantino, que vai exibir a íntegra da obra do autor, incluindo o director’s cut de Kill Bill? Tenho ido a cabines, ao teatro, feito entrevistas. Assisti a Kardec, muito bem produzido, distante anos luz da breguice de Nosso Lar, também de Wagner de Assis, mas ainda um tanto solene. Uma das médiuns, em choque com o professor, vaticina que ele vai entrar para a história. Entrou, e o filme sacraliza o movimento, com um personagem que não fala, mas emite pronunciamentos, consciente (demais) de sua importância histórica. Apesar disso, gostei – em termos -, achei digno, só estou curioso para saber se a onda espírita, nesse País agora evangélico, ou que assim parece, vai arrastar multidões aos cinemas. O filme começou a rodar em 16 de maio do ano passado, foi escrito um ano antes, talvez mais. Abre-se com uma defesa do ensino laico e um protesto do professor Rivail contra o catecismo na escola que, embora se passe na França de Napoleão III, tem tudo a ver com o momento atual da (des)educação no Brasil, em que o soi disant filósofo que comanda as cabeças do governo manda todo mundo tomar no cu e o ministro confunde Kafka com kafta. Quem me segue, apesar da dificuldade – parágrafos infindáveis, ausência de fotos, etc, o que me alija dos algoritmos de busca das redes -, deve ter-se dado conta de que nunca havia visto os filmes da série John Wick, com Keanu Reeves. Fui ver o terceiro, e tomei um choque. Acho que, há 50 anos, e como reação à tradição noir e aos policiais clássicos de Hollywood da época, teria gostado. Em 2019, esse fluxo de ação, substituindo o da consciência, em que o herói bate e arrebenta com a força dos punhos, das patas e mais todo o armamento de que dispõe – facas, machados, armas de fogo -, me pareceu um porre, bem cansativo, por mais coreografadas que sejam as lutas. Mas o filme tem aspectos interessantes. Todo mudo está mais velho – Anjelica Huston, Halle Berry, o próprio Keanu Reeves, bem mais pesado -, e embora nada daquilo faça muito sentido, exceto os cães, gostei de rever Mark Dacascos, como o extraordinário lutador que é. Vieram lembranças, fragmentos?, de Crying Freeman/Combate – As Lágrimas do Guerreiro e o Pacto dos Lobos, qualquer um deles bem melhor que essa nova série cultuada. Haverá 4? O desfecho indica que sim, e se ainda estiver por aí, até prometo ver, se me garantirem que Halle Berry, Anjelica Huston ou alguma nova personagem feminina vai aplicar um corretivo na tal juíza, a anti Mulher Maravilha.