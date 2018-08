Um Panorama (2)

Só para esclarecer o post anterior. Arthur Miller e Elia Kazan eram amigos e o segundo dirigia as peças do primeiro – All My Sons, que nunca me lembro como se chamou no Brasil, A Morte do Caixeiro Viajante. Romperam quando Kazan colaborou com o macarthismo. Miller escreveu As Bruxas de Salem, sobre um episódio real da história dos EUA, que transformou em metáfora da caça às bruxas do senador McCarthy. Injuriados, Kazan e o roteirista Budd Schulberg fizeram Sindicato de Ladrões e foi em resposta ao filme, que venceu o Oscar em 1954, que Miller escreveu Um Panorama Visto da Ponte, em 1955. Mais tarde, Kazan e Miller reconciliaram-se e Kazan dirigiu a peça do dramaturgo sobre Marilyn Monroe, com quem Miller fora casado – Depois da Queda, acho que em 1964.