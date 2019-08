Talvez seja difícil explicar, e eu até acho melhor abrir mão das explicações, mas estava louco para ver o Yesterday de Danny Boyle. Num mundo sem Beatles, devido a um apagão, um jovem músico assume como suas as criações do quarteto de Liverpool e provoca uma revolução na indústria fonográfica. Assisti ao filme ontem à noite e o efeito foi oposto ao que esperava. Iniciei o post e parei. Viajar naquele mundo de mentira me provocou uma depressão violenta. Saí do Belas Artes como se meu peito fosse estourar de tanta opressão. Socorro! – Help! Não sabia mais se era o personagem que gritava, ou eu. Não quero falar sobre Yesterday, escrito por Richard Curtis, o roteirista de Um Lugar Chamado Nothing Hill, só acho interessante assinalar que existe aí uma conexão com Era Uma Vez… em Hollywood e eu também ando ficando cada vez mais incomodado ao pensar na forma como Quentin Tarantino reescreve a história no novo filme.