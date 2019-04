Rocketman! Taron Egerton canta (e encanta Elton John)

Fui ver ontem pela manhã o footage de Rocketman. A Paramount mostrou 15 ou 20 minutos do longa de Dexter Fletcher com Taron Egerton. Depois, no jornal, Júlio Maria me disse que estava indignado. Correu feito doido, achando que íamos ver o filme completo. Não, camarada. A estreia está marcada para 6 de maio, na Rússia, e no Brasil e nos EUA será só em 30 de maio, logo após Cannes, e algo me diz – não foram os assessores da distribuidora, nem o João nem a Juliana Branco – que o festival vai estender o tapete vermelho para Elton John. Foi só uma palinha, mas valeu. Como um gordinho tímido vira um artista planetário? Uma frase dita para Reginald Kenneth Dwight (seu nome verdadeiro) prepara a mudança. Não se condicione ao que você é. Seja o que quer ser. O estouro veio com a apresentação na Troubador, uma casa de shows de L.A. Com grandes artistas na plateia, Reggie surta nos bastidores, mas é agora ou nunca que ele assume John. O homem ao piano levita no palco e a plateias o acompanha a seu nirvana musical. Rocketman surge nas pegadas de Bohemian Rhapsody, que tanto sucesso fez no ano passado. Taron Egerton talvez não repita Rami Malek, ganhando o Oscar, mas já ganhou o elogio de EJ, que aparece dizendo que está tão excitado como nós, o público, para ver seu filme, mas uma coisa já garante – ninguém canta suas músicas melhor que Taron. Uau! O moleque é divertido na série Kingsman e tem pegada em Robin Hood – A Origem, do qual, pelo visto, só eu gostei. O diretor Dexter Fletcher concluiu Bohemian Rhapsody, mas Bryan Singer manteve o crédito de direção (embora quase não tenha participado das campanhas e festas de premiação, para não prejudicar seu ator. Singer carrega várias acusações de abuso e assédio.) Homossexualidade e, principalmente, drogas estão no material exibido ontem, mas não de forma a dimensionar a importância que tem no filme pronto. Rockertman promete.