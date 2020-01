Quero falar de uma coisa, e é sobre o melhor da juventude (e de mim)

Fui pela manhã ao jornal e escrevi o texto sobre A Melhor Juventude que estará na edição de amanhã – daqui a pouco – do Caderno 2. Marco Tullio Giordana e sua reflexão sobre 40 anos de história da Itália, dos anos 1960 aos 2000, por meio da relação entre dois irmãos, Nicola e Matteo. Interpretado por Luigi Lo Cascio, Nicola estuda medicina, torna-se psiquiatra, luta pelas boas causas. Como a cabeça da gente é complicada – apesar de tudo isso, identifiquei-me muito mais com Matteo, o matto. Matteo vira policial, agente da repressão. Belo, o ator Alessio Boni, e atormentado. Na hora de fazer um título para o jornal, pensei comigo que teria de sair de Coração de Estudante. Cheguei a pensar em Juventude e fé, mas optei pelo Renova-se a esperança. Às 6 da tarde fui rever o filme, a primeira parte, no Itaú Augusta. Tudo o que gostaria é de ter emendado a segunda. Na saída, encontrei Cláudio Fontana e Elias Andreato, que iam ver Parasita. Foi como viajar no tempo, a outra era da minha vida. Emocionei-me muito com La Meglio Gioventù, mas nada que poderia escrever aqui conseguiria superar a poesia e musicalidade de Milton Nascimento e Wagner Tiso.

Quero falar de uma coisa

Adivinha onde ela anda

Deve estar dentro do peito

Ou caminha pelo ar

Pode estar aqui do lado

Bem mais perto que pensamos

A folha da juventude

É o nome certo desse amor

Já podaram seus momentos

Desviaram seu destino

Seu sorriso de menino

Quantas vezes se escondeu

Mas renova-se a esperança

Nova aurora a cada dia

E há que se cuidar do broto

Pra que a vida nos dê

Flor, flor e fruto

Coração de estudante

Há que se cuidar da vida

Há que se cuidar do mundo

Tomar conta da amizade

Alegria e muito sonho

Espalhados no caminho

Verdes, planta e sentimento

Folhas, coração

Juventude e fé

Não creio que seja melhor que ninguém – profissionalmente, sim -, mas, batendo nos 75 anos, a única coisa que espero é continuar mantendo esse coração de estudante. Lealdade, acima de tudo. Prefiro ser enganado a enganar. Nada disso que estou escrevendo deve fazer sentido para ninguém, exceto a mim. Nunca soube me cuidar da vida, mas agora, nesse momento, escrevendo e ouvindo o Milton cantar, a sensação é de paz. A vida sempre vale a pena, nem que seja por essas epifanias.