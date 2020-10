Quem me dera agora (a viola?)

Estava zapeando no outro dia e, ao passar pela Segunda da Música do Canal Curta!, estava começando Uma Noite em 67. Há anos não revia o documentário de Renato Terra e Ricardo Calil. Gostei demais. A passeata contra a guitarra elétrica! Sergio Ricardo e o seu ‘Vocês venceram!’ para o público que o vaiava enquanto ele tentava cantar Beto Bom de Bola. O violão que o Sérgio quebrou e atirou em direção à plateia. O refrão do vitorioso do Festival da MPB, Ponteio – ‘Quem me dera agora/eu tivesse a viola, pra cantar’. Edu Lobo e Marília Medalha. E Caetano Veloso, Alegria Alegria. Dez anos mais tarde – em 2020-, Calil e Terra fizeram Narciso em Férias com Caetano e o filme foi ao Festival de Veneza. Há uma continuidade entre os dois filmes. A arte como resistência contra a ditadura militar. Essa gente podre que fica atacando a democracia e pedindo a volta da ditadura. O mundo está fora de controle. Bolsonaro aqui, Trump lá. O horror, o horror. Gravei hoje uma live com meu editor, Ubiratan Brasil, para comemorar o número 100 da minha lista de Clássicos do dia. Já estou pensando em outros 100. Diverti-me muito criando essa lista. Há seis, sete meses a gente não sabia nada sobre a pandemia, só que era letal, ameaçadora. Nesse quadro, nada melhor do que começar com um filme energético como Cantando na Chuva – Bira, além de tudo, é louco por musicais. A lista, que começou a surgir espontânea, com os filmes da minha vida – Rocco e Seus Irmãos, Hiroshima Meu Amor, Rastros de Ódio -, passou a ser mais pensada. Não necessariamente os melhores filmes de todos os tempos, mas filmes que me ajudavam a contar uma história do cinema. Não comecei pensando em chegar aos 100, mas agora quero 101, 102, mais 100! Exibidores e distribuidores, aqueles com quem tenho falado, dão como certo que os cinemas reabrem no fim de semana. Será? Enquanto isso, os festivais seguem remotos. nesta quarta, 7, está começando o Olhar de Cinema, em Curitiba. Logo-logo, a Mostra estará estourando. Nei Duclós – lento e bruto eu mudo/sei que vem outubro. Não vem, já chegou.