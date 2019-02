Problemas…

PARIS – Meu dia foi cinematograficamente perfeito, com um filme que queria muito ver – Sorry to Bother You, de Boots Riley, sobre o qual lera maravilhas em Film Comment -, e o novo Clint, A Mula, ou será O Mula?, no qual Bradley Cooper e ele estão maravilhosos. Mas o dia não foi tão bom porque passei mal, com vômito e diarreia. Sei lá o que me fez mal, e por isso não vou adiante, porque preciso descansar. Amanhã vai ser um dia agitado, porque sigo para Berlim, tem a correria de pegar a credencial. Se não melhorar, vou ter de usar o seguro saúde, consultando um médico. Boa noite.