Phil Karlson, o príncipe do filme B

Já escrevi no blog que Margot Robbie, como Sharon Tate, representa a luz que ilumina o novo Quentin Tarantino. O brutal assassinato dessa mulher num ritual satânico foi uma perda irreparável, e Quentin adota o revisionismo histórico. Era Uma Vez… em Hollywood. Com a liberdade que a ficção permite, Tarantino imagina sua Sharon indo ao cinema para se ver na tela. O ano é 1969, o mês é agosto – Sharon Tate foi morta no dia 9; ontem completaram-se 50 anos – e o filme foi o último lançado com ela ainda em vida. Arma Secreta Contra Matt Helm, a quarta e última aventura do agente interpretado por Dean Martin. Imagine-se nos anos 1960. Sean Connery estourara nas telas como 007 e Hollywood produziu os próprios espiões. Flint, Matt Helm. Esse último surgiu em The Silencers, de 1966, lançado no Brasil como O Agente Secreto Matt Helm. Dean Martin, Stella Stevens e um diretor que Jean Tulard, no Dicionário de Cinema, chama de ‘príncipe dos filmes B’. Phil Karlson dispõe dessa reputação graças principalmente aos trabalhos sobre criminalidade. Cidade do Vício é narrado num estilo semidocumentário vigoroso. Fibra de Valente baseia-se num personagem real ( e foi refilmado com Dwayne Johnson). Quanto menor o orçamento, melhor Karlson se saía, o que não significa que filmes como os de Matt Helm não tenham valor. Ele dirigiu o primeiro e o último. Em Arma Secreta – The Wrecking Crew, no original -, Dean Martin vai à Dinamarca na caçada a um traficante de ouro que pode destruir a economia mundial. Sharon faz a atrapalhada guia do agente. Tem movimentadas cenas de lutas, para as quais foi treinada por um ás das artes marciais, Bruce Lee. Conta a lenda que o casal – Sharon e o marido, Roman Polanski – alojou Bruce em sua casa na Suíça para prosseguir com o treinamento. É um filme cheio de belas mulheres empoderadas – Sharon, Nancy Kwan, Elke Sommer, Tina Louise. E por que estou lembrando isso? Não apenas pelo Tarantino. No canal Sony, à meia noite deste sábado, vai passar o Arma Secreta. E amanhã, no mesmo canal e horário, tem outro filme de Phil Karlson, mas aí sem Sharon Tate. Sangue de Pistoleiro é western. Van Heflin creia os filhos para serem homens de bem, mas Tab Hunter e James Darren trilham caminhos distrintos e vão parar em campos opostos da lei. Boa oportunidade para se falar de um diretor copnbsiderado ‘pequeno’, mas que foi grande.