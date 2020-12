O Cid da Amazon, no ar

Vilmar Ledesma foi meu colega no Diário do Sul, em Porto Alegre, e no Estadão. Ligou-me esta manhã para conversamos. A amizade! A conversa fluiu leve e solta, mesmo que o tema inicial fosse um tanto pesado – minha demissãO. Deve ser esse o verdadeiro diferencial. Havia anos que não encontrava o Vilmar. Retomamos, à distância, a conversa como se a tívéssemos interrompido ontem. Contei que havia entrevistado parte do elenco da minissérie espanhola El Cid e Vilmar, que me confessou que adora fazer pesquisas pela internet, me enviou o link para uma matéria de 60 anos atrás, numa dessas Cinelândias da vida, dobre a filmagem do épico de Anthony Mann. Charlton Heston, Sophia Loren! Ela quebrou a clavícula fazendoo filme. Lembrei-me que Audrey Hepburn, quase na mesma época, teve uma queda de cavalo durante a filmagem do Unforgiven de John Huston, o Passado não Perdoa. Entrevistei Jaime Lorente, Alicia Sanz e Carlos Bardem, sobrinho de Juan Antonio, o cineasta que foi importante nos anos 1950, e primo de Javier. Carlos disse que o mito do Cid faz parte do imaginário coletivo dos espanhóis e, que a minissérie, amparada no que teria sido a história verdadeira, explora o lado sombrio do personagem. Éroe, traidor. Na ficção de Mann, Rodrigo Diaz de Vivar busca vingança, é perseguido pelo rei e morre comandando as forças do reino na grande batalha que resultou na expulsão dos mouros da Península Ibérica. Me arrepio só de pensar. Rodrigo morto e amarrado aso cavalo, o plano filmado em contraploné e o órgão invadindo a trilha de Miklos Rosza. Começa a última cavalgada do Campeador. A última? Confesso que o Cid nunca parou de cavalgar nas minhas lembranças. Carlos – “Represento a pedra na bota de Rodrigo. Tudo o que ele tem de lutar contra para realizar sua função histórica como homem de princípios. Meu personagem,o Conde de León, é ambicioso, e faz tudo que configura um vilão. Preparei-me muito – cavalos, lutas de espadas -, mas acho que o que mais ajudou foi o decorado. Essa história se passou aqui (na Espanha), temos os locais históricos, as roupas, os armamentos, os castelos. Tudo ajuda na veracidade.” E Alicia, que faz a Infanta Urraca, interpretada por Geneviève Page no Mann. Geneviève faria depois Madame Anaïs em A Bela da Tarde, de Luís Buñuel. Urraca é a irmã incestuosa do rei Alfonso. Na disputa pela coroa, Alfonso tornou-se suspeito de matar o irmão, Sancho. Rodrigo, o sidi (senhor) Campeador, exigiu dele o juramento de que não havia ordenado o assassinato. Uma vergonha para o rei. Tornaram-se inimigos, e a infanta tratou de explorar a rixa. Alicia – “Urraca é ambiciosa, mas sabe que, como mulher, não poderia governar. Astciuosa, approveita a fraqueza do irmão e se torna a força oculta do reino. É inimiga de Rodrigo. Como vilã, foi muito divertida de interpretar. É mais complexa do que interpretar Ximena, a mulher do Cid (que Sophia fazia no Mann). As roupas, os castelos, tudo ajudou na composição da personagem.” E Jaime, o sidi. Ao contrário de Carlos e Alicia, que falaram comigo, por Zoom, no mesmo decorado, Jaime estava em outro lugar, que parecia um palco, com balcões trabalhados ao fundo. Que lugar é esse, Jaime? “Estamos no teatro nacional de Burgos, capital do antigo Reino de Castela. Vivar ficava muito perto daqui. Treinei para fazer o meu Cid, e não falo apenas em fisicalidade. O Cid toma partido na disputa entre reinos. Vira herói para uns, traidor para outros.” O repórter – eu! – lembra que a canção de gesta Canción do Mio Cid, de 1207,ajudou na criação do mito, mas o personagem também motivou a tragédia clássica de Corneille, Le Cid, que inspitrou cenas inteiras do Mann, com roteito de Philip Yordan. Até que ponto a palavra é importante, Jaime? “A palavra é fundamental porque Rodrigo, mais do que herói, é um homem ético que não recua da força das palavras para expressar sua visão de mundo.” E ele repete o que os colegas já disseram – “Filmar nesses decorados verdadeiros foi um privilégio para toda a equipe. Vestinndo a armadura do Cid, eu era quase capaz de me sentir maior que a vida, como os grandes mocinhos do cinema, mas o bom do nosso foco é que nunca perdemos de vista que ele foi um homem,portanto, mortal.” O rtepórter diz que o Cid de Mann é um de seus épicos preferidos. Lembra o de Vittorio Cottafavi, I Cento Cavalieri, lançado no Brasil como O Filho de El Cid, e Jaime brinca – “Você me parece estar sabendo mais sobre ele que eu.” Essas três entrevistas deveriam estar saindo no impresso neste final de semana – a série entrou na Amazon na sexta, 18 -, mas devido ao meu desligamento imediato, fiquei sem veículo. Jaime foi ator em Casa de Papel. Destaca a importância das séries espanholas. “Temos tudo, os talentos, as histórias. Espero que o público brasileiro entre no espírito.” Cá estão no blog, pelo menos em parte. Espero que despertem o duplo interesse dos leitores, pela minisséreie e pelo épico de Mann, que já integrou minha série de clássicos do dia no online.