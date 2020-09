Nas areias do tempo, com El Aurens

Fazia tempo que não revia Lawrence da Arábia. Na terça, ao redigir os filmes na TV, vi que passaria no Telecine Cult na quarta e até pensei em fazer um destaque, mas aí encontrei o Jasão na programaç~so e troquei o rumo. Ontem, zapeando, revi o final de Spartacus e, na sequência, entrou o clássico de David Lean. Não me lembrava que a versão para TV, manteve a introduição – a tela escura e a suíte sinfônica de Maurice Jarre. Resolvi rever o início, o acidente de moto, depois o início do flash-back, a descoberta do deseto e o encontro de Lawrence com o xerife Ali. Mais um pouquinho, mais um pouquinho e terminei entrando pela madrugada. Logo no começo, no funeral, o repórter colhe depoimentos, e se aproxima sempre com a fórmula – ‘O senhor, que conheceu Lawrence…’ Mas, na verdade, ninguém conheceu T.E.Lawrence, exceto nós, o público. O longo flash-back não reconstitui a vida dele de diferentes ângulos, à manreira de um puzzle, como em Cidadão Kane, mas só nós podemos reconstituir o enigma. O filho bastardo do lorde, o exibicionista que se considera predestinado, o gay que não saiu do armário e viveu a traumática experiência de ser brutalizado pelo bei turco. Há o extraordinário plano-sequência em que El Aurens, de branco, após a violência sexual, encontra o prazer da vingança, matando no campo de batalha. O problema é que, ao destruir o outro, ele também está se destruindo internamente – termina com a roupa lavada de sangue. No seu Classic Movie Guide, Leonard Maltin define Lawrence da Arábia como uma raridade entre os blockbusters – um épico que também é ‘literário’. Quando se encontra com Faiçal/Alec Guinness, Peter O’Toole revela por um momento sua fascinação pelos ‘arabs’, e pelo deserto. E Faiçal – Guinness, supermaquiado para criar um olhar sombrio – diz a frase chave. ‘Ah, mais um inglês apaixonado pelo deserto!’ Talvez, no limite, o grande personagem do filme de David Leam seja o deserto. E por isso, Lean e seu diretor de fotografia, Fred A. Young, mostram o deserto com grandiosidade, em planos longos, reduzindo as hordas de guerreiros a proporções liliputianas. Em 1962, Lean criou um paradigma na forma de filmar o deserto e eu tenho a impressão de que só quase 30 anos mais tarde, com Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro em The Sheltering Sky, O Céu Que nos Protege, de 1990, o deserto virou de novo ‘o’ personagem. Nunca fui um grande admirador daquele Bertolucci e até acho que ele se perdeu nas areias, mas depois de rever o David Lean me bateu o desejo de rever também O Céu Que nos Protege. No Terçou dessa semana, coloquei o Bertolucci, que está disponível no Belas Artes a La Carte. Acho que vou encarrar.