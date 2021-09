Xokito pega carona no beijo lésbico do filme de Robert Aldrich e pede que eu fale sobre cinema e pornografia, cinema e erotismo. Não me lembro exatamente quando, mas certa vez Henry Miller disse que os livros eróticos haviam perdido sua razão de ser face à nova liberdade sexual. Isso foi nos idos de 1960 – acho que 68 –, quando o mundo estava mudando. O que me lembro é que a tradução de ‘Sexus’, do próprio Miller, desencadeou uma verdadeira corrida do sexo no mercado editorial. No cinema, foi a mesma coisa. A batalha pela liberação de ‘O Império dos Sentidos’, de Nagisa Oshima; e ‘Último Tango em Paris’, de Bernardo Bertolucci – estou citando apenas dois, mas existem outros –, também liberou o mercado para as gargantas profundas, as Miss Jones e, de repente, estava todo mundo trepando (na tela). Truffaut dizia que a diferença entre erotismo e pornografia tem a ver com a posição da câmera. Ele achava os filmes pornográficos chatos porque a câmera nunca muda de posição – interessam somente, com o perdão da vulgaridade, os ‘buracos’. Vamos às ferramentas da psicanálise. Lacan considerava ‘O Império’ um dos filmes mais virgens, castos e puros que viu (e ele era louco por cinema). Freud afirmava que saomos um sexo pensante. Provou cientificamente o que era representação na mitologia – Vênus e Cupido na romana, Eros e Psiquê na grega –, o amor carnal pode se unir à alma pura. Walter Hugo Khouri que o diga – em seu ciclo ‘Marcelhal’, como ele chamava, o personagem Marcelo se degrada no sexo como forma de atingir a depuração. É a base do tantra, ou tantrismo – o sexo é uma das maneiras de o homem se comunicar com Deus. (Platão dizia que o amor é um impulso místico e que, ao procurar sua outra metade, o homem busca a plenitude do seu ser andrógino, antes da divisão em masculino/feminino.) É um tema muito complexo, que Nagisa Oshima debatia na época definindo etimologicamente a palavra ‘geixa’ – significa vender a própria arte; na escala social mais baixa, significa vender o próprio corpo. Nas sociedades clássicas – Roma, Grécia, a França dos Luíses –, a pornografia era prerrogativa de uma elite e, como tal, aceita. Na era da massificação, não foram só as obras de arte que perderam a aura. A pornografia, ao ser produzida em massa, com a explosão de livros e filmes, nos anos 1970, nivelou o ricaço e o pobretão, o idoso e o ginasiano (e até o analfabeto). E isso passou a fazer toda a diferença. Alguns dos filmes mais eróticos que já vi são castos – ‘Duelo ao Sol’ e ‘Fúria do Desejo’, de King Vidor. Fico num estado de exaltação, quando os vejo (o que não faço há tempos). ‘Império dos Sentidos’, com todo aquele sexo explícito, me deprime, o que não significa que não goste do filme. O sexo é um instrumento. O que ficou comigo, até hoje, é o quer há de suicida e destrutivo na ligação de… Não me lembro do nome dele, mas ela é Sada. É uma entrega visceral. O cara se transforma num falus sempre ereto, um instrumento de prazer da mulher. Em vez de morrer na guerra, como soldado, ele prefere morrer de sexo (amor?). O filme, como os protagonistas, vai ao limite – sexo e amor, prazer e morte. O mais importante, na época, é que Oshima conseguiu que seus atores não ‘representassem’ as cenas de sexo. Ele queria, e conseguiu, que a vivenciassem. Mais tarde, quando Lars Von Trier lançou o Dogma, negando todo artifício no cinema, confesso que me chocou a confissão, por ele, em Cannes, de que o sexo era fraudado e, para aquelas cenas em ‘Os Idiotas’, os atores foram substituídos por profissionais. Me surpreendeu, em Cannes, o detalhe da penetração em ‘Anticristo’, mas quando penso no filme me vem a cen a inteira – com música e tudo, no início –, mas a queda do menino, o impacto de seu corpo contra o solo, é muito mais forte do que aquela genitália. Estamos, de qualquer maneira, falando de arte. O sexo integrado à estrutura dramática dos filmes, não mero contorcionismo. Posso me equivocar, mas acho que a diferença vai por aí. Não se trata de bom-gosto, poesia, sensibilidade. Tem filme prazeroso, o pornô-chic da série ‘Emmanuelle’, que nem me passa pela cabeça definir como ‘arte’. Tem filme em que o sexo puxa para baixo, expressa a dor, o sofrimento, o vazio – ‘Último Tango’, o próprio ‘O Porteiro do Noite’, de Liliana Cavani. São eróticos? Não no sentido do prazer, mas da vitalidade.