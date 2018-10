Mostra (5)/Minhas pérolas deste domingo

Carlos Reygadas, Nuestro Tiempo, é o melhor, e o filme, que ainda não tem distribuição no Brasil, terá nova sessão às 17h30 no Itaú Augusta 1. Recomendo. Outros programas imperdíveis neste domingo – Guerra Fria, de Pavel Pawlikowski, cenas de outro casamento, e o casal não consegue viver junto nem separado; o egípcio Yomeddine, pré-indicado para o Oscar, do qual gostei muito em Cannes, a história de um (ex)leproso, uma desgraceira dos Diabos, mas pungente – montado num burro, e com um garoto, ele atravessa o Egito enfrentando preconceito; busca a família que o abandonou, como o garoto de Rota Selvagem; e o terror argentino Muere, Monstruo, Muere, às 21h15, no Belas Artes. Esse último não vi, mas fez grande sucesso no país vizinho e quero conferir.