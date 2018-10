Mostra (17)/’Pino’: Agro é…Morte!

Passei em casa, antes de ir para a feijoada da Mostra. Estava do Renaissance, onde entrevistei Fernando ‘Pino’ Solanas. Falamos dos agrotóxicos, que estão no centro do debate de seu novo filme – Viaje a Los Pueblos Fumigados. Agro é tech, agro é pop, agro é… Morte! “El maestro’ me disse que está louco para voltar à ficção, dando um tempo em seus filmes documentários como esse. Não é um filme para ver no sábado à noite, ‘con su pareja’. Pela carga de informação e problemas que despejam sobre o espectador são filmes para ver na segunda-feira. O agronegócio, as madeireiras. Na Argentina, como no Brasil, avançam sobre territórios indígenas, que se encolhem cada vez mais em bolsões de miséria. Uma agricultura orgânica, de resistência, é possível. O filme terá novas sessões no domingo, segunda e terça. Mas, infelizmente, duvido que, depois da eleição, amanhã à noite, haja muita gente interessada, mesmo na Mostra, nesse tipo de cinema de denúncia.