Mostra (13)/Um homem sem importância

Ao longo deste ano, o debate sobre o tema do título tem me dilacerado, por motivos que não cabe elucidar. Surpreendo-me por nunca haver pensado no filme de Alberto Salvá, com Oduvaldo Vianna Filho, o Vianninha, mais perfeita encarnação do homem comum brasileiro no teatro, cinema e TV desse País. O filme de 1971 me veio numa conversa agora à noite, depois de assistir à adaptação de Rasga Coração, por Jorge Furtado, na Mostra. Estava conversando com Amanda Maira Steinbeck, que há 12 anos estuda a obra de Vianninha e fez um remarca muito interessante no debate após a projeção. Por isso fui falar com ela. Mas quando citei o filme, Freud explica, citei justamente como ‘O homem comum’. De repente, numa questão de minutos, tudo fez sentido para mim – essa m… toda que estamos vivendo. Há uma casta que, nas relações interpessoais, políticas e econômicas, estabelece quem ou o quê tem importância e acha que vale mais e pode tudo para seu bem-prazer. F…-se os outros, é o cinema nacional expondo a quebra de confiança que era o tema de Alan J. Pakula nos anos do escândalo Watergate, nos EUA. Muito elucidativo, revelador. Não gostei do novo filme de Jorge tanto quanto gostaria. Não consegui entender a temporalidade, até porque Vianninha escreveu sua peça para pensar o Brasil dos anos 1940 aos 70 e Jorge situou o filme em dois tempos que nunca me pareceram muito claros, 1979 e 2013. Toda essa construção dramática leva ao confronto entre pai e filho, quando Marco Riicca e Chay Suede, Msanguari Pistolão e Luca, discutem e o primeiro expulsa o filho de casa. Impossível não pensar em Eles não Usam Black-tie, de Gianfrancesco GUarenieri, que é anterior, até porque há uma conversa entre marido e mulher, Ricca e Drica Moraes, em que ela evoca o pai do marido, que espalhava grãos de feijão pela casa. O pai reclama do filho, da sua passividade, o garoto atira na cara do velho que é funcionário público, dependendo do governo que quer destruir. Jorge, lembrou muito bem a Amanda, suprime a fala final desse diálogo tenso, quando o pai diz que revolucionário é ele e o novo que o filho proclama ser… Alguém acha que tem a ver com esses políticos que, na eleição, se apresentam como novos, e não são? Fiquei ensimesmado com a ausência da frase. Terá sido para cooptar o público jovem, que, em caso contrário, acharia o filme coisa de comunista velho? Insatisfatório e até contraditório como me pareceu – a questão do estudante negro, abandonado na prisão (para ser torturado?) -, o filme tem esse momento realmente forte entre pai e filho, para o qual converge toda a sua arquitetura dramática. De minha parte, estou pensando em adotar a T-shirt que me mandou a produção de Todas as Canções de Amor – I’ll survive, que está na trilha. Só me pergunto se devo usar no dia da eleição, porque nesse Brasil que enlouqueceu, poderá ser considerado provocação, passível de porrete.