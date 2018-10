Mostra (12)/Apostas e certezas

Começa nesta quinta, 25, a segunda etapa – semana – de programação da Mostra. Passam filmes ótimos, que já vi e recomendo – A Rota Selvagem, de Andrew Haigh, com Charlie Plummer, o garoto sequestrado de Todo o Dinheiro do Mundo; Trem das Vidas, ou A Viagem de Angélique, de Paul Vecchiali; e o Humberto Mauro de André Mauro, sobrinho-neto do patriarca fundador do cinema brasileiro. E têm os outros todos que quero ver – Rasga Coração, de Jorge Furtado; O Olho e a Faca, de Paulo Sacramento; A Terra Negra dos Kawa, de Sérgio Andrade; Coincoin e os Inumanos, de Bruno Dumont; Um Trem em Jerusalém, de Amos Gitai. Os horários estão batendo. Terei de fazer escolhas e tentar recuperar depois. Daqui a pouco vou cabular as sessões da Mostra. Hoje temn a casbine do JJ Abrams, Operação Overlord. Aquele trailer me deixou nos cascos para ver.