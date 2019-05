‘Minha’ Virada

Meu sábado cultural começa daqui a pouco e precede a Virada. Quero ver O Gênio e o Louco no Kinoplex Itaim e depois, às 20 h, o programa de curtas do Kinoforum – São Paulo vista da periferia -, no Olido; às 21, o show de Caetano no Anhangabaú, às 23 a peça do Clóvys Torres na Praça Roosevelt, que gostaria de emendar com São Paulo S.A., com música ao vivo, à meia-noite, no vão livre do Masp, e às 2 da manhã o Kill Bill, versão do diretor Tarantino, no CCSP. Está de bom tamanho, se conseguir fazer tudo isso.