Makunaíma (com K) deu uma levantada em Brasília

Meu telefone não para de tocar e as pessoas que me são próximas dão conta de que minha demissão repercutiu bastante nas redes sociais. Não vou imitar a Sally Field ao receber o segundo Oscar, chorando, surpresa – ‘Vocês gostam de mim!’ -, mas as demonstrações de carinho são bem-vindas, agora que a ficha está começando a cair. Levanto cedo e ontem, depois do banho e do café da manhã, teria começado imediatamente os filmes na TV e outros materiais do dia para o jornal, como ocorreu por 31 anos. Mas não era mais necessário, não tinha nada para fazer! Vi os noticiários, zapeei atrás de filmes na TV paga e terminei vendo no streaming. Sensação estranha. Vamos ver se consigo me reinventar. Depois de três noites assistindo ao Festival de Brasília no Canal Brasil, finalmente assisti a alguma coisa que está me motivando a escrever. Brasília, em 2020, virou um festival de docs e Por Onde Anda Makunaíma?, de Rodrigo Séllos, de Roraima, me levou numa viagem, o que sempre espero de qualquer filme digno do nome. Rodrigo vai à fonte do livro de Mário de Andrade para discutir suas representações no cinema, no teatro e na avenida, como tema de carnaval. Ancestralidade, identidade, os mitos indígenas, a negritude. O Macunaíma de Joaquim Pedro e de Antunes Filho ganha outra forma em Makunaimã, fundador dos povos originários na tríplice fronteira do Brasil, da Guiana e da Venezuela. Gostei muito de ter visto. O herói e o anti-herói, o pai fundador. Rodrigo Séllos deu uma aquecida legal no Festival de Brasília.Fiz uma pesquisa no Google. Não creio que o conheça, digo, pessoalmente. Conversei agora pela manhã com Jorge Bodanzky e a Márcia, que dão duas pessoas muito queridas para mim. Jorge não entrou na competição com UnB – Utopia e Distopia porque o filme já concorreu no É Tudo Verdade. Mas passa na mostra brasiliense e recomendo que vejam. Os filmes da mostra competitiva de Brasília têm passado às 11 da noite. Entram pela madrugada, até pelo menos uma hora. O Macunaíma de Joaquim Pedro venceu quatro Candangos em 1969, incluindo os de melhor roteiro (do próprio diretor), ator (Grande Otelo) e ator codjuvante (Jardel Filho). Não levou o Candango principal, de melhor filme. Quem sabe, agora, o Makunaíma (com k)?