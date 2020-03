Só para apreciação de vocês. Cahiers, Film Comment e Empire publicaram listas de melhores filmes – do ano e da década.

Cahiers

Os melhores do ano – Le Livre D’Image, Parasita, Synonymes, Bacurau, Jeanne, Dor e Glória, Os Miseráveis, A Mula, Coringa, O Irlandês.

Melhores da década – Twin Peaks – O Retorno, Holy Motors, P’tit Quinquin, Tio Bonmee, Le Livre D”IMage, Toni Erdmann, Mia Madre, Melanmcolia, Under the Skin, O Estranho Caso de Angélica.

Kleber Mendonça Filho, como um dos cineastas que elaboraram lista para Cahiers; os melhores da década – As MOntanhas se Separam, Under the Skin, Mad Max – Estrada da Fúria, Minha Felicidade, O Estranho Caso de Angélica, Melancolia, Boi Neon, Era Uma Vez na Anatólia, Leviatã, Trama Fantasma, Em Chamas, A Rede Social.

Film Comment

Os 50 melhores filmes da década – Zama, Toni Erdmann, Tio Bonmee, Holy Motors, No Home Movie, A Árvore da Vida, O Mestre, Trama Fantasma, Moonlight, Boyhood, Under the Skin, Carol, Margaret, Leviatã, O Cavalo de Turim. (A lista é longa, estou citando só os primeiros 15)

Empire

Os 100 maiores filmes do século (21) – Mad Max – A Estrada da Fúria, O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel, Batman -O Cavaleiro das Trevas, A Origem, Moonlight, A Rede Social, Vingadores – Guerra Infinita, Corra!, O Labirinto do Fauno, Encontros e Desencontros (apenas os dez primeiros).