Lélio na conquista da ‘América’

Ainda não tive tempo nem condições de enviar um e-mail ao povo da Imovision, perguntando se o Jean-Thomas está acompanhando a carreira norte-americana de Sebastian Lélio. Estreia em junho na França e vi o trailer no MK2 Hautefeuille do novo longa do diretor chileno que venceu o Oscar por Uma Mulher Fantástica. Desobedience, com Rachel Weisz e Rachel McAdams. Fui pesquisar e encontrei que está em pós-produção Gloria (remake?), com Julianne Moore. Lelio está seguindo Pablo Larrain nos EUA. O cinema chileno internacionaliza-se, bem interessante.